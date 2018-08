Onweer? Welk onweer? "Achteraf gezien was code geel beter geweest" Redactie

10 augustus 2018

10 augustus 2018 05u00 Weernieuws Code oranje, zwaar onweer op komst! Het zag er gisterochtend niet goed uit op de weermodellen. Maar van die voorspelling is ons land gisteren dan toch gespaard gebleven. "Achteraf gezien was code geel beter geweest", vertelt weerman David Dehenauw.

Felle rukwinden tussen de 70 en 100 kilometer per uur, hagelbuien en mogelijk op heel wat plaatsen wateroverlast. Het hele land hield gisteren de adem in voor helse weersomstandigheden, maar uiteindelijk was het vooraf voorspelde onweer zwaar overroepen. Enkel in Limburg en West-Vlaanderen stonden enkele straten blank. Hevige rukwinden bleven uit. "Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat het onweer vroeger kwam, waardoor het minder hevig was", duidt Dehenauw. "Als er minder warmte in de atmosfeer is, is het minder hevig. Al is het moeilijk om hier een snelle analyse van te maken. De weerkaarten op woensdag toonden aan en bevestigden dat een code oranje gerechtvaardigd was. En je kan dan ook niet te lang wachten als je moet waarschuwen."

In de loop van de namiddag werd de code oranje bijgesteld naar code geel in het land. Enkel aan de kust, waar de openingsavond van de Sint-Paulusfeesten in Oostende werd afgelast, bleef code oranje van kracht. Dat had dan vooral te maken met de neerslag. "Op bepaalde plaatsen viel tot zelfs 28 mm regen, aan de criteria voor code geel is zeker voldaan." (JEW)