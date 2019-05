Onweer veroorzaakt langere ochtendspits en wateroverlast Redactie

28 mei 2019

Slechte timing van de weergoden deze ochtend. Het onweer barstte los in de ochtendspits, waardoor die wat langer duurde dan normaal. Op verschillende plaatsen was er ook wateroverlast. Vanaf de middag wordt het aan de kust droger en worden de opklaringen breder. In de namiddag trekken deze opklaringen geleidelijk landinwaarts.