Onweer trekt over Vlaanderen: dakbrand na blikseminslag in Dessel AW TTR KVDS MDG

26 juni 2020

06u28

Bron: Belga, Noodweerbenelux 1512 Weernieuws Onweer trekt vanavond en vannacht over Vlaanderen. Na West-Vlaanderen is het ook hevig beginnen te regenen in de provincies Antwerpen en Limburg. “Lokaal veroorzaken ze veel water op korte tijd, hagel en windstoten”. In het zuidoosten van ons land, in de buurt van Masbourg (Luxemburg), vallen hagelstenen uit de lucht met een diameter van 3 cm. Vanuit Frankrijk nadert overigens een nieuwe lijn met onweersbuien”, aldus Nicolas Roose van NoodweerBenelux. In Dessel ging het dak van een huis in vlammen op na een blikseminslag.

Vanaf 14 uur geldt code geel, en dat zal later mogelijk opgeschaald worden naar code oranje. Het noodnummer 1722 voor storm of wateroverlast werd al geactiveerd.



“Deze ochtend zijn er al onweersbuien mogelijk, voornamelijk langs de Franse grens en ook in het westen van het land”, voorspelde onze weerman Frank Duboccage en hij kreeg gelijk. Op sociale media verschenen al meldingen van noodweer boven onder meer Veurne, De Panne, Ieper, Poperinge en Kortrijk. Ook boven Oost-Vlaanderen en Brabant pakten zich donkere wolken samen. In de Westhoek waren er uiteindelijk een achttal oproepjes in een tijdspanne van bijna twee uur, voor verstopte rioolputjes en modder op de weg.





In de Westhoek lopen ook de eerste oproepen binnen voor wateroverlast. Dat bevestigt de brandweer van Hulpverleningszone Westhoek. “Er zijn al verscheidene ploegen uitgerukt”, klinkt het. “Vooral de streek rond Dikkebus (een deelgemeente van Ieper, red.) lijkt op het eerste gezicht getroffen te zijn.”

In Dessel ging het dak van een huis in vlammen op na een blikseminslag. De brandweer rukte uit om de brand te bestrijden. Het pand zal een tijdje onbewoonbaar zijn.





Je kan het onweer op de voet volgen via deze handige onweerradar.



Lokaal fel #onweer reeds aan de Frans-Belgische grens. In #Ieper gaat dat gepaard met veel #regen op korte tijd en gevaar voor #wateroverlast. #nwbnlx pic.twitter.com/Wdu9TYuI71 NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Op veel plaatsen is het op dit moment nog wisselend bewolkt met opklaringen en hoge temperaturen. “Na een eerste onweerslijn deze middag over het westen van ons land, zijn inmiddels ook flinke buien ontstaan in de provincies Antwerpen en Limburg. Lokaal veroorzaken ze veel water op korte tijd, hagel en windstoten. Vanuit Frankrijk nadert overigens een nieuwe lijn met onweersbuien”, aldus Nicolas Roose van NoodweerBenelux.

Beelden op sociale media tonen zware regen in stad Geel, Limburg. In Ten Aard, een kerkdorp in dezelfde stad, staan straten zelfs onder water.

Weerman Frank Duboccage verduidelijkt dat het hevige onweersbuien kunnen zijn. “Het kunnen felle buien zijn met kans op veel regen op korte tijd. Hagel is ook niet uitgesloten en tijdens de passage van de buien zijn er ook felle windstoten mogelijk. In het zuidoosten van België vielen hagelstenen uit de lucht met een diameter van maar liefst 3 centimeter.

WOW! Forse #hagel in het zuidoosten van #België. In de buurt van #Masbourg (Luxemburg) vielen steentjes uit de lucht met een diameter van 3 cm, lokaal nog iets meer. Kans op #hagelschade is bij deze omvang reëel. #nwbnlx pic.twitter.com/QnUfXRMBZU NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Door de tropische hitte is er veel instabiliteit in de atmosfeer aanwezig. Elke onweersbui heeft ook de kracht om hagel te produceren. “Het is niet mogelijk om te zeggen waar de bui met hagel zal ontstaan, weermodellen geven een groot deel van België een stevige kans met een lichte voorkeur voor Wallonië. Indien het tot hagel komt bij onweer moeten we rekening houden met 1 à 3 centimeter”, besluit NoodweerBenelux.

Mogelijk code oranje

Ook het KMI waarschuwt voor hevige onweersbuien. Vanaf 14 uur geldt code geel over het hele land, en mogelijk wordt er later op de dag code oranje uitgeroepen. “Aangezien sommige weermodellen suggereren dat er lokaal meer dan 30 liter per vierkante meter kan vallen op een uur tijd en dat er een kans bestaat op hagelstenen van om en bij 3 cm, is het mogelijk dat vrijdag de onweerswaarschuwing opgeschaald wordt naar oranje”, aldus het KMI.

‘s Avonds zal het vanuit het zuiden rustiger worden, waarbij de onweerskans opschuift naar Nederland. Maar in het tweede deel van de nacht nadert alweer een nieuwe onweerslijn onze omgeving. Volgens NoodweerBenelux is die vooral bestemd voor het zuidoosten tot oosten van België. Elders blijft de kans op onweer beperkt tot lokale exemplaren. “Deze onweerscellen kunnen nog steeds pittig zijn met kans op veel regen, hagel en windstoten. Morgen zal de weersituatie pas stabiliseren."

Een smalle #onweerslijn ligt momenteel langs de Belgisch-Franse grens en beweegt zich traag richting het noorden. In de grensgebieden is veel neerslag op korte tijd mogelijk en er wordt ook reeds #hagel gedetecteerd. Wees voorzichtig! Elders voorlopig nog geen #onweer. pic.twitter.com/aOXOYH5mfQ NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Wat met de rest van de week?

Morgen trekt een regen­- en buienzone door het land vanaf het westen. Het is soms zwaarbewolkt en er kunnen lokaal onweerachtige buien losbarsten. Vanaf het westen wordt het in de namiddag droger, maar in het oosten blijft de buienkans aanwezig. Maxima rond 23 à 24 graden in het centrum van het land bij een matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind. Rukwinden rond 65 km/u.

Morgenavond is het wisselend bewolkt en overwegend droog. Later in de nacht vergroten de regenkansen. Zacht met minima van 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Aan zee waait de wind vrij krachtig.

Zondag beïnvloedt een depressie nabij Schotland ons weer. Het is gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt en er vallen enkele buien. Vooral bezuiden Samber en Maas zijn de buien actief en kan er zelfs onweer voorkomen. In de namiddag zijn enkele brede opklaringen mogelijk over het noordwesten van het land. Maxima van 17 tot 23 graden bij een matige en aan zee vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind

Maandag is het wisselend bewolkt en vrij winderig. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Maxima van 18 tot lokaal 23 graden

Dinsdag is het wisselend bewolkt en kan er lokaal een bui vallen. ‘s Nachts vergroot de kans op wat regen. Het is nog steeds vrij winderig bij maxima van 17 tot 21 graden.

Woensdag kan een neerslagzone deels over ons land slepen maar verzwakt intussen. Het is daarbij vrij bewolkt en het wordt zo’n 24 à 25 graden in het centrum van het land.

Donderdag wordt het weer onstabiel met buien en lokaal kans op onweer. Maxima tot 25 à 26 graden.

Vrijdag is het op de meeste plaatsen droog. Later op de dag wordt het evenwel betrokken op nadering van een storing. Deze storing zou ons ‘s nachts kunnen bereiken en daarbij zou de wind flink kunnen aantrekken. Maxima rond 22 graden in het centrum.

