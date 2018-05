Onweer trekt over Limburg: wolkbreuk zet straten blank in Maasmechelen, noodnummer voor hele land geactiveerd Marco Mariotti - Video: Mine Dalemans Marco Mariotti

22 mei 2018

14u55

Een hevig onweer is vanmiddag over het Maasland getrokken. In Maasmechelen veroorzaakte een wolkbreuk heel wat wateroverlast.

Door de wolkbreuk stond het kruispunt met de Rijksweg en de Ringlaan in Maasmechelen volledig blank. Het punt is vaker gevoelig na hevige regenval, maar vandaag stond het water er bijzonder hoog. Er heerste dan ook verkeerschaos. De brandweer kwam ter plaatse om het water weg te pompen.

Het onweer rukte nadien verder op naar het noorden van de provincie Limburg en de provincie Antwerpen. Het KMI heeft voor het hele land code oranje afgekondigd: er worden verschillende onweersbuien verwacht met overvloedige regen en hagel.

Deze middag wordt daarom ook 1722, de speciale hulplijn voor niet-dringende brandweeroproepen, geactiveerd. De bedoeling is dat mensen naar 1722 bellen wanneer ze een brandweerinterventie voor wateroverlast of stormschade willen aanvragen. De FOD Binnenlandse Zaken raadt mensen die niet meteen op dat nummer binnengeraken aan om niet in te haken. Er wordt ook aangeraden om na te kijken of de lokale brandweer een e-loket heeft of zelf een extra nummer heeft geopend.

Je kan best enkel naar noodnummer 112 bellen in het geval van mogelijk levensbedreigende situaties, klinkt het.