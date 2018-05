Onweer trekt over het land: boom verspert rijbaan in Schelle De Roeck sam

20 mei 2018

22u01

Bron: eigen berichtgeving, NoodweerBenelux 0 Weernieuws Vanavond trekken enkele onweerachtige buien over ons land en het zuiden van Nederland. De buien verplaatsen zich traag en veroorzaken daardoor veel neerslag, meldt NoodweerBenelux.

Er is kans op hagel en lokaal kunnen de buien ook vergezeld zijn van stevige rukwinden. In de loop van de avond neemt de kans op onweer wel af.

Boom waait om

In Schelle verspert een omgewaaide boom de volledige rijbaan in de Alexander Wuststraat. Door de val belandde ook een lantaarnpaal op de grond.

Komende dagen

Van morgen tot en met donderdag wordt nagenoeg hetzelfde weer voorgeschoteld: eerst vrij zonnig, maar later toenemende kans op buien of onweer. De maxima schommelen rond 25 graden in het centrum, aan de kust is het iets koeler door de zeebries. Vrijdag en zaterdag zou het droog blijven.

UPdate #onweer 19:18. In de regio van #Hasselt zijn enkele stevige buien actief die lokaal veel #neerslag op korte tijd kunnen veroorzaken. Er wordt tevens ook onweer waargenomen. Bekijk de live #bliksemradar. https://t.co/7XYgSfrGfZ pic.twitter.com/c6MVjOi97j NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Stilte na de storm. #onweer pic.twitter.com/A7oKsb917J ☢ Benny(@ BennyBielen) link

In het uiterste zuiden trekken enkele #buien met #onweer van oost naar west. Vanuit Landgraaf maakte Jan Boneschansker eerder vandaag al deze foto van een fraaie buienwolk (officiële wolkennaam: #cumulonimbus). Actuele radar met bliksemdetectie: https://t.co/8mG5ZYmbg1 pic.twitter.com/S7NReyBBJR Weerplaza.nl(@ Weerplaza) link

Er komt precies #regen aan als ik zo naar de #lucht kijk in #Lier. Of misschien een #onweer want de wind steekt ook op. @frankdeboosere @DDehenauw @NoodweerBe @HetweerinBelgie @Weerblog_be pic.twitter.com/xOeGzzUiSk Tanja Joris(@ TanjaJoris) link

Noodweer in #Spa. Harde regen, veel wind, onweer en vallende takken.#onweders #onweer #ZomerinBelgie #Ardennen pic.twitter.com/lb00fs98tu Patrick B 😎(@ patbimi) link