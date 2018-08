Onweer bereikt Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Optreden Triggerfinger stilgelegd op Lokerse Feesten, plein uit voorzorg ontruimd FOD Binnenlandse Zaken activeert noodnummer 1722 AVH ADN KVDS

07 augustus 2018

22u00

Bron: NoodweerBenelux, Belga 2442 Weernieuws De eerste hitteonweders hebben via Kortrijk Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant bereikt. Dat meldt NoodweerBenelux, dat meteen waarschuwt voor gevaarlijke bliksemontladingen. Op de Lokerse Feesten is een optreden van Triggerfinger stilgelegd. Het festivalplein wordt uit voorzorg ontruimd. Het onweer komt van over Frankrijk en daar zijn rukwinden gemeten tot 80 kilometer per uur. De temperatuur daalde in enkele minuten tijd met meer dan 10 graden. Het KMI geeft voor het hele land code geel. Sinds 17 uur is h et noodnummer 1722 opnieuw geactiveerd.

De #LokerseFeesten nu. Een leeg plein door stormweer. #storm pic.twitter.com/84VKzrdXTF Stavros Van Halewyck(@ stavrosvh) link

Sta ik buiten valt de bliksem waarschijnlijk nie ver van mij in!! Eventjes paniekaanval 🤣🤣 #Rollegem #NWBNLX @NoodweerBe pic.twitter.com/GVNHXhYsL9 Francesca Debard(@ ladyrehela) link

De eerste onweders kwamen tot ontwikkeling in de regio Kortrijk. Verscheidene Twitteraars maakten gewag van donder en bliksem. Intussen schoof de storing verder door richting Oudernaarde, Geraardsbergen, Gent, Dendermonde, Lokeren en Sint-Niklaas. Daar is het momenteel ook aan het hagelen en regenen. Ook in Vlaams-Brabant zijn de eerste onweders een feit. Onder meer in Kortenberg bliksemt het.

Volgens NoodweerBenelux zijn de onweersbuien momenteel onderweg naar Antwerpen.

UPdate #onweer (23:34): Felle rukwinden en bliksemschichten nu in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Straks ook Antwerpen!

Foto uit Kortemark van Mikey Sagaert pic.twitter.com/66n913NBNg NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Code geel

Onweer profiteert vaak van zeer hoge temperaturen om zich te ontwikkelen en die waren vandaag zeker aanwezig, met kwik dat steeg tot 36 graden. Het westen van het land mag zich met name verwachten aan fikse onweders, maar ook elders kan het er hevig aan toegaan.

Op basis van de meest recente #weerdata werd gekozen voor een level 2 waarschuwing voor #onweer. Op dinsdag 7 augustus 2018 ontstaan in de late namiddag enkele forse #onweersbuien die gepaard kunnen gaan met #hagel #windstoten (> 100 km/u) en veel regen op korte tijd. pic.twitter.com/BkzlbYkDB2 NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Het KMI kondigde in heel het land vanaf ongeveer 19 uur code geel aan, wat betekent dat er plaatselijk kans is op onweer. "Een lokaal onweer is niet zonder gevaar. Er is kans op intense regenval, hagelbuien, blikseminslagen en/of felle rukwinden die lokaal overlast kunnen veroorzaken", klinkt het. De situatie zal pas stabiliseren na middernacht.



Eerder op de avond heeft zich een actieve onweersbui ontwikkeld ten noordwesten van Parijs. Die trekt geleidelijk naar het noordoosten, richting België. Tijdens de bui zijn rukwinden gemeten tot bijna 80 km/u en daalde de temperatuur op enkele minuten meer dan 10 graden.

UPdate #onweer (16:32): Een actieve onweersbui heeft zich ontwikkeld ten noordwesten van #Parijs. Deze trekt geleidelijk naar het noordoosten, richting België. Tijdens de bui zijn rukwinden gemeten tot bijna 80 km/u en daalde de temperatuur op enkele minuten meer dan 10 graden. pic.twitter.com/NrBKgHeK3S NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Dankzij de hoge temperaturen en een versnelling van de wind in de onderste 6 kilometer van de atmosfeer kunnen de buien gepaard gaan met randverschijnselen. Buien die zich maar net gevormd hebben, veroorzaken lokaal gemene windstoten en hagel. Wie zijn paraplu of trampoline dus nog heeft buiten staan; het is een idee om die tijdelijk even op te bergen.

Ontdek hieronder wanneer het onweer bij u kan losbarsten.

Noodnummer

De FOD Binnenlandse Zaken heeft omwille van de weersvoorspellingen het noodnummer 1722 om 17 uur opnieuw geactiveerd voor niet-dringende brandweeroproepen.

De FOD vraagt aan iedereen om enkel het noodnummer 112 te bellen als er iemand (potentieel) in levensgevaar is. Anders bel je 1722. Het noodnummer 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten.

Vanaf morgen neemt het kwik opnieuw een duik. Er is eerst nog vrij veel bewolking met misschien nog hier of daar een onweersbui. Daarna blijft het overal droog met geleidelijk meer zon. Maxima tussen 22 graden aan zee en 28 graden in Belgisch Lotharingen.

Donderdag is het eerst overwegend droog met opklaringen. Geleidelijk krijgen we vanaf de Franse grens meer bewolking, gevolgd door regen en felle onweersbuien. Er is kans op overvloedige neerslag. De maxima liggen in het centrum rond 25 graden.

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele lokale buien. De maxima liggen rond 22 graden.

Zaterdag neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft droog. 's Nachts stijgt de kans op regen en buien, eventueel met een donderklap. Maxima rond 24 graden.

Zondag is het meestal bewolkt met kans op enkele buien. De temperaturen stijgen tot 23 graden.

Maandag krijgen we veel bewolking met regen, en maxima die rond 21 graden liggen.