Onweders maken plaats voor plensbuien: vooral in westen van het land veel regen en sterke windstoten

09 augustus 2018

06u49

Bron: Belga, KMI 3321 Weernieuws Het verwachte noodweer is grotendeels uitgebleven. Een actieve onweerszone trok deze ochtend vanuit het zuiden over land, maar ging rond 15 uur de grens weer over. De code oranje die door het KMI werd afgekondigd, werd al snel bijgesteld naar code geel voor de meeste Vlaamse provincies. Enkel in West-Vlaanderen gold nog code oranje vanwege de hevige regen en rukwinden. Desondanks bleven parken over het hele land dicht en werden verschillende evenementen preventief afgelast.

Weerman David Dehenauw liet weten dat de onweders minder hevig waren dan verwacht. "Code geel was achteraf bekeken beter geweest", klinkt het in een tweet. Volgens hem zouden meerdere weerkaarten sinds gisteren aangegeven hebben dat een code oranje geoorloofd was. Er werd gewaarschuwd voor stormweer met mogelijk hagel, felle regen en harde windstoten.

"Als we waarschuwen, is het meestal terecht op Belgische schaal, maar plaats (de provincie) en de intensiteit (de kleurcode) correct inschatten lukt niet steeds. We blijven onvermoeibaar gaan voor de best mogelijke voorspelling", besluit Dehenauw.



De onweersbuien zouden het land al deze namiddag verlaten hebben via het noordoosten. Het KMI paste de waarschuwingen voor ons land in de loop van de namiddag dan ook aan naar code geel of groen. Enkel aan de kust en in West-Vlaanderen gold 's avonds tot ongeveer 20 uur nog code oranje.

Na de onweders barstten wel nog hevige plensbuien los, vooral in het westen van het land. Ook bleef het daar uitkijken voor sterke windstoten. Aan zee werden rukwinden tot zo'n 90 km per uur voorspeld, volgens het KMI. In Zeebrugge werd een windstoot van 83 km per uur opgetekend, de sterkste vandaag. Dat meldt Dehenauw via Twitter.

Wateroverlast in Limburg

Vooral West-Vlaanderen, Limburg en een deel van Oost-Vlaanderen kregen te maken met grote hoeveelheden neerslag. Plaatselijk viel er ruim 25 liter per vierkante meter, volgens gegevens van Waterinfo.be.

In het West-Vlaamse Beitem viel bijvoorbeeld maar liefst 33 liter per vierkante meter, terwijl in kuststad Middelkerke 29 liter viel, volgens David Dehenauw.

In Limburg zorgde de regenbuien hier en daar voor wateroverlast. Onder meer in Hasselt liepen enkele straten onder water. Boosdoener was een kort, maar intens onweer, rond 13 uur. In de namiddag werden voor de regio nog buien voorspeld, maar die zouden minder intens zijn.

Slippartij in Zonnebeke

De hevige regenval zorgde er deze namiddag ook voor dat een vrachtwagen slipte op de A19 in Zonnebeke. De vrachtwagen tikte een auto voor hem aan en gleed uiteindelijk op z'n zijkant over de zijberm. De bestuurder werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was slechts een rijstrook open voor het verkeer richting Kortrijk. Dat zorgde voor een ferme file.

Gesloten parken

Omwille van de weerwaarschuwingen namen veel gemeenten en steden het zekere voor het onzekere. Over het hele land werden uit voorzorg parken gesloten. Ook verschillende evenementen werden uitgesteld uit veiligheidsoverwegingen.

Zo besloten steden als Leuven, Brussel en Antwerpen bijvoorbeeld om alle parken tijdelijk te sluiten voor bezoekers.

Jazz Middelheim, dat vandaag in Antwerpen plaatsvond, kon gewoon doorgaan als gepland. De Antwerpse rampencoördinator hield de situatie nauwlettend in het oog. "We hebben een aantal maatregelen genomen om de veiligheid te verhogen. Alles wat zou kunnen wegwaaien, hebben we weggenomen: parasols, verlichting en vlaggen. De tenten zijn stormbestendig en kunnen hevige wind aan", klonk het bij zakelijk leider Koen Heyndrickx.



Strandbars gesloten

Aan de kust sloten verschillende strandbars hun deuren. In Oostende werden de Beach Bars verplicht te sluiten vanaf 17 uur. Daarnaast werd de openingsdag van de Paulusfeesten in Oostende afgelast. "Na overleg met verschillende weerdiensten en de organisatie van de Paulusfeesten moeten we helaas beslissen om de feesten vanavond niet te laten plaatsvinden", aldus burgemeester Johan Vande Lanotte.

In Knokke-Heist en Blankenberge was er geen verplichte sluiting voor de strandbars. "We rekenen op het gezond verstand", zei schepen van Strand Bjorn Prasse (Open Vld) in Blankenberge. "Een aantal bars had vooraf een vergunning gevraagd voor evenementen vanavond, maar die toelating hebben we ingetrokken. De evenementen kunnen wel op een ander tijdstip plaatsvinden."

Buien en felle wind

Sinds de actieve onweerszone ons land voorbij is, blijft het enkel over het uiterste westen nog enige tijd regenen. Op sommige plaatsen viel daar al meer dan 20 millimeter neerslag. Elders zijn nog enkele buitjes mogelijk, eventueel lokaal nog met wat onweer.

Vanavond verwacht het KMI aan de kust een aantrekkende wind waarbij tijdelijk 7 beaufort uit noordwest mogelijk is en er rukwinden mogelijk zijn tot zo'n 90 km/uur. Later in de avond neemt de wind geleidelijk af en wordt het meestal droog.

Wil je exact weten waar en wanneer er regen zal vallen, dan kan je een beroep doen op één van deze vijf gratis apps. Zo weet jij wanneer je best binnenblijft én wanneer de kust terug veilig is.