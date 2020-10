Onstuimige zondag: code geel wegens hevige wind en soms fikse buien KV ADN

04 oktober 2020

06u45

Bron: Belga 17 HET WEER Het KMI heeft voor zondag vanaf de middag code geel afgekondigd voor het weer in Vlaanderen en Brussel. De meteorologische dienst waarschuwt voor hevige rukwinden tot 70 kilometer per uur, of meer tijdens een fikse bui. Plaatselijk is een donderslag niet uitgesloten. Ook maandag blijft code geel van kracht. Het KMI waarschuwt dan voor stevige buien met kans op onweer, eventueel met hagel en rukwinden.

Deze voormiddag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met buien. In de namiddag lijkt het tijdelijk droger te worden, al blijft de kans op neerslag aanwezig in het westen en het zuidoosten. Plaatselijk is een donderslag niet uitgesloten. De maxima variëren tussen 9 graden in de Hoge Venen en 15 graden in Vlaanderen.

De zuidwestenwind neemt in de eerste helft van de dag toe in kracht en waait vaak vrij krachtig in het binnenland en soms krachtig aan zee. Rukwinden tot 70 km/uur of lokaal iets meer. Naar het einde van de dag neemt de wind af in kracht.



Vanavond en -nacht neemt de bewolking verder toe met perioden van regen of buien vanaf het westen. In het oosten en het noordoosten blijft het echter overwegend droog met breder wordende opklaringen. De minima liggen tussen 4 graden in de Ardense valleien en 10 of 11 graden in het binnenland. De wind waait vaak matig tot soms vrij krachtig uit het zuiden.

De nieuwe week start wisselend tot zwaarbewolkt met enkele buien. In het zuiden van het land zijn de buien intenser en talrijker. Een donderslag is niet uitgesloten. De maxima variëren tussen 9 graden in de Hoge Venen en 16 graden in het westen.