Onstuimige zondag: code geel wegens hevige wind en soms fikse buien, noodnummer 1722 geactiveerd KV ADN

04 oktober 2020

06u45

Bron: Belga 17 HET WEER Het KMI heeft voor zondag vanaf de middag code geel afgekondigd voor het weer in Vlaanderen en Brussel. De meteorologische dienst waarschuwt voor hevige rukwinden tot 70 kilometer per uur, of meer tijdens een fikse bui. Plaatselijk is een donderslag niet uitgesloten. Ook maandag blijft code geel van kracht. Het KMI waarschuwt dan voor stevige buien met kans op onweer, eventueel met hagel en rukwinden.

Deze voormiddag verliep wisselend tot soms zwaarbewolkt met buien. Zondagnamiddag wordt het wisselvallig met opklaringen en enkele buien. Een lokale donderslag is niet geheel uitgesloten. In het westen wordt meer neerslag en weinig opklaringen verwacht. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden. Er waait een matige of tijdelijk nog een vrij krachtige zuidwestenwind met plaatselijke rukwinden tot 70 km/u.

Noodnummer 1722

De FOD Binnenlandse Zaken maakt bekend dat het noodnummer 1722 tijdelijk wordt geactiveerd. Mensen die schade hebben geleden door storm, kunnen op die manier de hulpdiensten verwittigen. De bedoeling is om de noodnummers 112 (brandweer, ambulance) en 101 (politie) vrij te houden voor levensbedreigende situaties.



Zondagnacht neemt de bewolking opnieuw toe en gaat het vanaf de kust regenen. Aan de voorzijde van deze storing blijven enkele lokale buien mogelijk. Op het einde van de nacht is er in de kuststreek kans op een onweerachtige bui. De minima schommelen tussen 5 en 11 graden. De wind is matig tot soms vrij krachtig uit zuid tot zuidwest met plaatselijke pieken tot 70 km/u.

Zeer wisselvallig

Maandagochtend regent het nog over het centrum en het oosten. Nadat deze storing ons land verlaten heeft richting Duitsland, krijgen we overal een zeer wisselvallig weertype met soms wel opklaringen maar ook buien, mogelijk met onweerachtig karakter en met kans op hagel. De maxima liggen op 9 graden in de Hoge Venen tot hier en daar 16 graden over het westen. Er waait een matige tot soms een vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest met nog rukwinden.

Maandagnacht bereikt een volgende regenzone onze streken vanaf de Franse grens. De minima liggen tussen 7 en 12 graden bij een matige tot lokaal een vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest.

Dinsdagochtend verwacht het KMI veel wolken met perioden van regen. In de loop van de dag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met soms buien, mogelijk met enkele donderslagen. De maxima schommelen tussen 10 en 15 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind met rukwinden van 50 tot 65 km/u.

Woensdag wisselen droge perioden en opklaringen af met enkele buien. De maxima schommelen tussen 11 graden in de Hoge Ardennen tot 15 à 16 graden in Laag- en Midden-België. De westenwind is matig of af en toe vrij krachtig en aan de kust mogelijk krachtig met windstoten tot 50 of 60 km/u.

Iets droger

Donderdag verwacht het KMI meestal bewolkt weer. Een groot deel van de dag is het relatief droog met enkel tussendoor kans op wat lichte neerslag. In de loop van de namiddag en de avond echter valt er meer neerslag vanaf het westen. De maxima schommelen tussen 10 en 15 graden bij een overwegend matige wind uit zuid tot zuidwest. Op het einde van de dag neemt de wind toe met mogelijk stevige windstoten.

Vrijdagochtend is er over het oosten en het zuidoosten nog kans op regen. Daarna wisselen overal zon en wolken elkaar af. Enkele buien blijven mogelijk, maar het lijkt toch vaak droog te blijven met maxima van 9 tot 14 graden. Er waait een matige wind uit west tot zuidwest.

Ook zaterdag zijn er soms opklaringen met tussendoor nog kans op een paar buien. Meestal echter zou het toch droog blijven met maxima rond 13 graden.

Volgens de huidige prognoses lijkt het ook zondag licht wisselvallig te worden met maar een paar lokale buien, soms opklaringen en maxima rond 12 graden.