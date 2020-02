Onstuimig en wisselvallige dag voor de boeg kv

10 februari 2020

06u52

Bron: Belga 10 HET WEER Ook na de passage van storm Kiara blijft het vandaag onstuimig en wisselvallig met buien, mogelijk met korrelhagel en enkele donderslagen. Vooral over het westen van het land zijn er soms opklaringen. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden. Er waait een vrij krachtige tot krachtige en aan zee soms een zeer krachtige wind uit west tot zuidwest. Tijdens hevige buien kunnen de rukwinden nog oplopen tot 100 km/u. Dat meldt het KMI.

Vannacht blijft het winderig en wisselvallig met buien die oostwaarts door ons land trekken. Op de Ardense hoogten valt daarbij sneeuw. De minima schommelen tussen 0 en 6 graden. De westen- tot zuidwestenwind is nog steeds vrij krachtig tot krachtig, of aan de kust soms zeer krachtig. Er worden rukwinden van 70 tot 90 km/u verwacht.

Morgen wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met hoofdzakelijk ten zuiden van Samber en Maas buien die op de Ardense hoogten een winters karakter aannemen. In Vlaanderen blijft het waarschijnlijk op een enkele bui na droog met brede zonnige perioden. De wind waait in het binnenland vrij krachtig tot krachtig uit westzuidwest met rukwinden tot 75 à 80 km/u. Aan zee is de wind overwegend zeer krachtig met daar rukwinden tot 80 à 90 km/ u. De maxima schommelen tussen 2 graden in Hoog-België en 8 graden in Vlaanderen.

Op woensdag krijgen we buien, die in de Ardennen soms hun winters karakter behouden. We halen nog steeds maxima van 2 tot 8 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Windstoten tot 60 à 70 km/u zijn mogelijk. Een vrij actieve storing trekt donderdag vanaf het westen over het land met regen en buien. In Hoog-België kan de eerste neerslag winters zijn. De maxima schommelen tussen 2 en 8 graden. De zuiden- tot zuidwestenwind wordt eerst vrij krachtig, met rukwinden tot 60 à 70 km/u. In de loop van de namiddag draait de wind naar west tot noordwest en neemt hij af.

