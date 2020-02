Onheilspellende weerberichten, maar hoe zeker zijn we eigenlijk dat het zondag gaat stormen? LH

07 februari 2020

13u37 54 Weernieuws Zondag trekt de eerste grote storm van het jaar over ons land. Vooral in de namiddag en ‘s avonds zijn er rukwinden tot 120 kilometer per uur mogelijk. In Nederland waarschuwt Buienradar zelfs om niet naar buiten te gaan. Hoe zeker zijn we dat het zondag gaat stormen? We vroegen het aan KMI-weerman David Dehenauw.

Vliegende dakpannen, omvallende bomen en gesneuvelde tuinmeubelen: dat is het onheilspellende scenario dat de Nederlandse meteoroloog Martijn Dorrestein schetst voor het stormweer. Dorrestein verwacht dat zondag dat code oranje in Nederland zal worden afgekondigd, aan de kust zelfs code rood. “Ik zou zeker niet op de fiets stappen en losse spullen, zoals tuinmeubels, vastzetten”, waarschuwde hij bij RTL Nieuws.

Ook onze weermannen waarschuwen voor stevig stormweer. “Rukwinden tussen 100 en 120 kilometer per uur of plaatselijk meer. Lokaal kans op onweer. Schade waarschijnlijk”, tweette Dehenauw deze ochtend. Maar hoe zeker is hij dat het zondag gaat stormen? “100 procent bestaat niet in meteorologie, dus laat ons nu 80 procent zeggen. De dag zelf kan dat oplopen tot 90 à 95 procent”, klinkt het.

Enorm windveld

“Alle weercomputers, en dan spreek ik over de Europese, Amerikaanse, Duitse en Franse, doen al meerdere dagen op voorhand een gelijkaardige voorspelling. Dat de voorspellingen zo consistent zijn, heeft te maken met een tweede factor: we hebben te maken met een groot windveld dat zich verspreidt over België, Nederland, Scandinavië, Ierland, Groot-Brittannië, Duitsland en ook Noord- en Midden-Frankrijk”, legt Dehenauw uit.

“In het verleden is het al gebeurd dat een storm op het laatste moment verzwakte, doordat het windveld rond de stormkern klein was en zo sterk veranderde van richting en snelheid. Nu is het windveld rond de storm zeer groot en uniform, een verschuiving van het windveld gaat dus weinig verandering in de voorspelling met zich meebrengen. Om die reden heb ik dinsdag al over storm gesproken. Normaal ben ik zeer voorzichtig met dat woord, maar toen had ik het al over rukwinden tot 100 kilometer omdat er al indicaties van het grote windveld waren.”

Ook maandag kan het nog hard waaien. Dehenauw verwacht nog rukwinden tot 80 à 90 kilometer per uur en hoge waterstanden.

Toch heeft het KMI nog geen waarschuwingen vrijgegeven. “Het KMI zal pas in de loop van vandaag ‘code geel’ afkondigen, morgen wordt dat wellicht ‘code oranje’”, aldus Dehenauw nog . Code oranje voor wind betekent rukwinden tussen de 101 en de 130 kilometer per uur, maar het KMI vaardigt code oranje maximaal 24 uur van tevoren uit als er minstens 65 procent kans is dat aan de criteria ervoor wordt voldaan. Toch raadt Dehenauw organisatoren van evenementen de weersvoorspellingen en eventuele raadgevingen van de overheid in de gaten te houden.

