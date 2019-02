Ongezien: 5 dagen meer dan 15 graden in de winter PhT

19 februari 2019

05u28 0 Weernieuws Het kan niet op met het vroege lenteweer: gisteren klom het kwik in Ukkel voor de vijfde dag op rij naar 15 graden of meer. Zo’n reeks warme dagen kregen we in februari nog nooit. Normaal valt de eerste dag met 15 graden pas in de loop van maart.

Droge, subtropische lucht heeft de voorbije dagen voor een unieke ‘winterhittegolf’ gezorgd. Vrijdag viel er met een maximum van 18,1 graden al een straf dagrecord te noteren. Ook de duur van de vroege warmte is ongezien. Van 14 tot en met 18 februari werd het elke dag minstens 15 graden in Ukkel - liefst 9 graden warmer dan de normale temperatuur in deze tijd van het jaar. Vertaald naar de zomer is dat even uitzonderlijk als vijf opeenvolgende dagen van minstens 32 graden.

De komende paar dagen blijft de temperatuur onder 15 graden, maar tegen het weekend komen we alweer in de buurt.

