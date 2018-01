Ongeëvenaard: passagiersvliegtuig vliegt in recordtijd van New York naar Londen (met dank aan de wind) FT

18 januari 2018

20u37 2 Weernieuws De sterke wind heeft ook zo z'n voordelen. Zo heeft een Nederlandse piloot een snelheidsrecord gevestigd: hij vloog met zijn Boeing in amper 5 uur en 13 minuten van New York naar Londen of liefst 53 minuten korter dan de verwachte vluchtduur.

Normaal gezien duurt een vlucht van New York naar Londen langer dan zes uur, maar de Dreamliner van Norwegian afgelopen maandag deed er liefst 53 minuten sneller over. Het vliegtuig bereikte een topsnelheid van 776 mijl per uur of zo'n 1.250 kilometer per uur. De normale topsnelheid van dergelijk toestel bedraagt 954 kilometer per uur. En dat had alles te maken met de straalstroom boven de Atlantische Oceaan. Het vliegtuig werd op sommige momenten voortgestuwd door een wind die snelheden haalde van 350 kilometer per uur.

Norwegian, Europa's op twee na grootste lowcostmaatschappij, brak zo het eerdere record van een British Airways-vlucht. In 2015 vloog de piloot van JFK Airport naar Heathrow in vijf uur en zestien minuten. Het record werd nu dus drie minuten scherper gesteld.

Aan boord van het passagiersvliegtuig maandag: 284 reizigers en de Nederlandse piloot Harold van Dam. Hij vertelde aan 'The Daily Mail' dat hij het record nog scherper had kúnnen stellen, maar dat turbulentie stokken in de wielen stak. "Als er geen turbulentie was geweest, hadden we harder kunnen vliegen." Al waren de passagiers nu al enorm tevreden dat ze vroeger dan verwacht op hun bestemming arriveerden.

10 kilometer hoogte

Zeker tijdens de wintermaanden komen straalstromen vaak voor en kunnen transatlantische vluchten van de Verenigde Staten naar Europa plots een pak korter worden.

Een straalstroom, ook vaak 'jet stream' genoemd wordt meestal gevormd door sterke, zogenaamde temperatuursverschillen tussen noordpool en evenaar. Een straalstroom bevindt zich op 9 à 10 kilometer hoogte en heeft een minimumsnelheid van 108 kilometer per uur. Het kan zelfs dat er snelheden worden gehaald tot 400 per uur. Opvallend: de kracht van de jetstream neemt echter slechts in één richting toe en passagiers die van Europa naar de VS reizen, zien hun vluchttijden meestal toenemen.

Concorde

Het absolute record van de kortste vlucht van New York naar Londen staat voorlopig nog altijd op naam van de SR1 Blackbird, die aan 2.900 per uur in 1 uur en 54 minuten de afstand aflegde. De Concorde deed het in 1996 ook niet slecht (2 uur, 52 minuten en 59 seconden) met een topsnelheid van 2.170 kilometer per uur.