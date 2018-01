Onderzoekers: "Europa moet zich zeer snel wapenen tegen stijgende rivieren" FT

Een volledige parking onder water in het Duitse Bernkastell-Kues, vorige week. De Moezel trad in heel wat steden en gemeenten buiten haar oevers. Op sommige plaatsen stond het water tot een meter hoog. Weernieuws Niet alleen een stijgende zeespiegel verhoogt de kans op overstromingen. Overal ter wereld zullen ook rivieren steeds vaker buiten hun oevers treden. Dat zegt Duits onderzoek. Ook in Europa lopen honderdduizenden mensen gevaar.

Rivieroverstromingen behoren nu al tot de meest voorkomende en vernietigende natuurrampen. Wetenschappers van het Potsdam Institute for Climate Impact Research berekenden welke investeringen nodig zijn om dat risico in de hand te houden naarmate de gemiddelde temperatuur stijgt in de volgende drie decennia.

Uit de gegevens blijkt dat de grootste ingrepen nodig zijn in de Verenigde Staten, delen van India en Afrika maar ook Europa. Als er niets wordt ondernomen, zullen wereldwijd miljoenen mensen blootgesteld worden aan het overstromingsgevaar.

“Minstens de helft van de Verenigde Staten moet de investeringen verdubbelen als ze een dramatische toename van het risico willen vermijden”, zegt Sven Willner van het Potsdam Institute. Zonder extra maatregelen zoals dijken, een beter rivierbeheer en strengere bouwnormen neemt het aantal mensen dat gevaar loopt sterk toe: in de VS gaat het om een miljoen mensen, in Duitsland bijvoorbeeld 700.000.

Karel Duerinckx De Scheldekaaien onder water in Antwerpen.

Elders zijn de aantallen nog veel groter: in Zuid-Amerika stijgt het aantal mensen in risicogebieden van 12 miljoen, in Afrika van tot 34 miljoen en in Azië zelfs tot 156 miljoen. Het werkelijke aantal ligt mogelijk nog veel hoger, want de wetenschappers hebben geen rekening gehouden met de toekomstige trends van bevolkingsgroei en verstedelijking.

“Tot onze verrassing is de nood ook hoog in ontwikkelde landen die nu al een goede infrastructuur hebben”, zegt mede-auteur Anders Levermann. “We gaan ervan uit dat de mensen dezelfde bescherming willen genieten die ze vandaag hebben. En dus moet ook in die landen nog meer geïnvesteerd worden. Alleen zo kan je in de toekomst vermijden dat mensen hun huizen moeten verlaten door overstromingen."

Broeikasgassen

De komende twee tot drie decennia nemen de risico's op overstromingen vooral toe door de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer. "Als de uitstoot niet aan banden wordt gelegd om de klimaatverandering onder de twee graden te houden, dan zal bescherming in sommige gebieden niet meer mogelijk zijn", zegt Levermann nog. "Overheden moeten snel meer middelen vrijmaken. Dan pas kunnen we ons wapenen." De bevindingen uit het onderzoek moeten alarmbellen doen afgaan bij de beleidsmakers, klinkt het nog. “Als zij ervoor kiezen het probleem te negeren, zullen er jammer genoeg rampen volgen. Niets doen is gevaarlijk.”