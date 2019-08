Ondanks hitterecords wordt zomer 2019 geen recordzomer TMA

18 augustus 2019

19u04

Weernieuws De zomer van 2019 zal de geschiedenis ingaan als een zomer, waarin hitterecords werden gebroken en we de eerste code rood voor hitte ooit mochten noteren. Maar een recordzomer wordt het niet, zegt weerman David Dehenauw, die twee weken voor het einde een voorlopig balans opmaakt.

“De zomer van 2019 is een warmere, drogere en zonnigere zomer dan gemiddeld”, legt Dehenauw uit. Meer dan gemiddeld, maar er worden geen records gebroken. De zomer zal in de top 10 belanden van warmste zomers, maar in de tweede helft van die top 10.

Geen records

Daarnaast zal hij niet in de top 10 van droogste of zonnigste zomers belanden, ondanks het gevoel dat de warme maand juli ons mag hebben opgeleverd.

Toegegeven: we kregen twee hittegolven in een goede maand tijd, noteerden de warmste dag ooit in ons land, en kregen de eerste code rood.” Maar de gemiddelde temperatuur van de zomer zal rond 18,8 graden Celsius liggen, en dat zal ongeveer een graad minder zijn dan de recordzomer van vorig jaar, aldus Dehenauw.

Laatste weken

Ook hebben we nu al meer neerslagdagen dan vorige zomer (33), en over de hele zomer zal er zeker 190 mm neerslag zijn gevallen. Daarnaast zal de zon tussen 650 en 700 uur hebben geschenen, en dat zijn allemaal geen records.

De komende twee weken worden wel nog behoorlijk goed. “We krijgen vaak zon, met normale en soms bovennormale temperaturen”, voorspelt Dehenauw. Maar zelfs met die twee behoorlijke weken zal de zomer van 2019 geen recordzomer meer worden.

