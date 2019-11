Oktober was warme maar natte en sombere herfstmaand KVDS

01 november 2019

14u10

Bron: Belga 0 Weernieuws Oktober begon en eindigde kouder dan gemiddeld, maar desondanks lagen de temperaturen het grootste deel van de maand - van de 10de tot en met de 26ste - bij tijden ruim boven de normale waarden. Dat zorgde uiteindelijk voor iets hogere gemiddelde temperaturen dan normaal, zo meldt het KMI. De maand was wel somberder en natter dan gemiddeld.

De gemiddelde temperatuur in Ukkel bedroeg 12 graden Celsius, waar dat normaal gezien 11,1 graden is. De hoogste temperatuur werd op 13 oktober gemeten. In Bilzen en Ophoven (Kinrooi) steeg de temperatuur toen nog tot 25,4 graden. De laagste temperatuur werd op 28 oktober geregistreerd. In Elsenborn (Bütgenbach) daalde de temperatuur tot -3,2 graden.

Neerslag

In Ukkel viel er 84,6 mm neerslag (normaal is dat 74,5 mm) op 20 dagen (normaal op 16,6 dagen). Het grootste dagtotaal werd hier al op de eerste dag van de maand bereikt en bedroeg 23,8 mm. In de rest van ons land vielen de grootste neerslaghoeveelheden ook op de eerste. De hoogste waarde werd in Eigenbrakel geregistreerd. Daar viel die dag 45,0 mm neerslag.





We registreerden afgelopen maand 7 onweersdagen in ons land. Normaal zijn dat 5,9 dagen.





De eerste 21 dagen kregen we verder afwisselend sombere en zonnige dagen, waarbij de sombere dagen ruim in de meerderheid waren.

Meer over Ukkel

weer

Bütgenbach

Elsenborn

Bilzen

Ophoven

Eigenbrakel

Kinrooi