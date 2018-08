Officieel tweede hittegolf dit jaar als Ukkel 30 graden haalt FT

04 augustus 2018

11u25

Bron: Belga 4 Weernieuws Als het in Ukkel vandaag 30 graden wordt, is de tweede hittegolf van het jaar officieel een feit. Dat zegt weerman David Dehenauw. De eerste hittegolf startte op 13 juli en duurde tot en met 27 juli.

Van zodra straks 30 graden in Ukkel -> 2de hittegolf van 2018, met begindatum 29/7 en einddatum wellicht in tweede helft volgende week. Geleden van 2006 dat we 2 hittegolven in hetzelfde jaar hadden, in 1995 en 1911 was het ook zo. Record blijft 1947 met 4. (Cijfers sinds 1901) David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Het wordt afwachten of we in Ukkel vandaag de grens van 30 graden overschrijden. Indien het zover is, hebben we een tweede hittegolf in ons land. Die nam al z'n aanvang op 29 juli. De einddatum zou volgens de weerman wellicht in de tweede helft van volgende week liggen.

Volgens Dehenauw is het van 2006 geleden dat we twee hittegolven in hetzelfde jaar hadden. Dat was ook zo in 1995 en 1911. Het record blijft 1947, met vier hittegolven. De langste hittegolf in ons land werd in datzelfde jaar opgetekend en duurde toen 19 dagen. De cijfers gaan terug tot 1901.

Om klimatologisch van een hittegolf te kunnen spreken zijn er minstens vijf opeenvolgende dagen met een temperatuur van 25 graden Celsius of meer nodig, waarvan bovendien minstens drie dagen met temperaturen van 30 graden Celsius of meer. De hittegolf eindigt op de dag dat de maximumtemperatuur in Ukkel onder de 25 graden zakt.