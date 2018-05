Ochtendzon maakt plaats voor stapelwolken Redactie

15 mei 2018

07u00

Bron: Belga 0 Weernieuws We krijgen vandaag, na het optrekken van het ochtendgrijs, eerst zon en later stapelwolken. Het ochtendgrijs lost sneller op in het oosten dan in het westen. Aan de Westkust blijft het mogelijk tot de avond grijs en fris. De maxima schommelen tussen 17 graden aan de Oostkust en 24 graden in het centrum. Aan de Westkust blijven de temperaturen mogelijk steken bij 12 graden. De wind wordt geleidelijk matig uit noordoostelijke richtingen. Aan zee waait er een matige noordelijke wind. Dat meldt het KMI.

Vanavond en deze nacht blijft het droog met eerst brede opklaringen. Later in de nacht drijft er meer bewolking over het land vanaf het noorden. Het westen van het land krijgt waarschijnlijk opnieuw te maken met nevel en laaghangende bewolking vanaf de Noordzee.

Woensdag wordt het onstabiel. In de loop van de dag ontstaan er stapelwolken die in het centrum en het oosten kunnen uitgroeien tot buien met kans op onweer. In het westen van het land blijft het waarschijnlijk droog en krijgen we tussen de wolken door nog zonnige perioden. De maxima liggen tussen 15 graden aan zee en 22 graden in de Kempen. Er staat een matige noordenwind die aan zee aanwakkert naar vrij krachtig tot soms krachtig.

Donderdag en vrijdag wordt frisse en vochtige Noordzeelucht over onze streken aangevoerd met over het algemeen veel bewolking en soms enkele opklaringen. Overdag blijft het grotendeels droog maar in de nacht van donderdag op vrijdag kan er in het oosten tijdelijk wat lichte regen vallen.

