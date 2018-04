Nu nog regen en onweer, dit weekend tot 20 graden TK

03 april 2018

07u02

Bron: Belga 1 Weernieuws Vandaag krijgen we zacht weer met afwisselend zon en wolken met af en toe een bui. In de namiddag en de avond worden die buien talrijker en intenser met mogelijk ook onweer. Maxima tot 16 of 17 graden. Vanaf vrijdag kunnen we genieten van de zon en temperaturen die geleidelijk klimmen naar 20 graden. Dat meldt het KMI, dat ook waarschuwt voor het risico op CO-vergiftiging.

Vandaag wordt het bewolkt met enkele buien. In de loop van de namiddag worden de wolken en de buien vanaf de Franse grens talrijker en intenser en is ook een donderslag mogelijk. Het blijft vrij zacht met maxima rond 11 of 12 graden in de Hoge Venen en van 14 tot 17 graden elders in het land. In de nacht is het meestal droog met brede opklaringen maar tegen de ochtend komen vanuit Frankrijk opnieuw regenwolken opzetten. Minima liggen tussen 6 en 9 graden.

Morgen zijn er vaak hevige buien met onweer. Tussendoor is er ruimte voor enkele opklaringen. Met maxima in de buurt van 14 of 15 graden in het centrum blijft het vrij zacht.

Overmorgen zijn er eerst enkele buien mogelijk. In de loop van de dag wordt het mogelijk droger vanaf het westen. Tijdelijk iets minder zacht. De maxima blijven steken rond 11 graden.

Vrijdag vaak zon. Vooral in het westen meer sluierbewolking en in de namiddag overal stapelwolken. Het blijft droog. Het kwik klimt tot 16 graden. Zaterdag wordt het warm met maxima rond 20 graden of lokaal wat meer. In de namiddag vormen zich weer wat stapelwolken, waaruit zeer plaatselijk een buitje kan vallen. Op de meeste plaatsen droog. Voor zondag en vooral maandag blijft het waarschijnlijk nog warm met een wisselende bewolking en kans op een lokale bui.