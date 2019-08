Nu nog kans op bui, maar dan komt zomer terug met temperaturen tot 27 graden KVDS

19 augustus 2019

06u58

Bron: Belga 8 Weernieuws De week begint aarzelend op weervlak, met kans op wolken en af en toe een bui. Maar naarmate de dagen vorderen, maakt de zomer zijn rentree. Komend weekend kan het zelfs 27 graden worden.

In de meeste streken is het vandaag eerst droog met brede opklaringen, maar aan zee is er meer bewolking met nu en dan buien. In de loop van de dag verschijnen er ook in het binnenland meer wolken en vergroot vooral ten noorden van Samber en Maas de kans op een paar buien. Aan zee wordt het na de middag droog en zonnig.

Nevel

De maxima liggen volgens het KMI tussen 17 graden in de Hoge Venen en 22 graden in de Kempen. Er waait een overwegend matige en aan de kust een vrij krachtige zuidwestelijke wind.





Vanavond en vannacht wordt het droog en lichtbewolkt. Aan de kust is de kans op een bui echter niet geheel uitgesloten. Op het einde van de nacht kan er vooral in de Ardense valleien nevel of wat mist ontstaan. De minima dalen naar waarden tussen 7 of 8 graden in de Ardennen en 13 graden aan zee. De matige zuidwestenwind wordt in de loop van de nacht zwak.

Dinsdag zijn de opklaringen eerst breed. In de loop van de dag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en kan er hier en daar een bui vallen. In de meeste streken blijft het echter droog met maxima van 17 graden in de Hoge Venen tot 22 graden in de Kempen. De westenwind is eerst zwak en later matig.

27 graden

Woensdagochtend is er kans op nevel of lokale mistbanken. Daarna wordt het overwegend zonnig met maxima van 18 tot 23 graden. Het is bijna windstil. Donderdag en vrijdag wordt het bijzonder zonnig en stijgt het kwik telkens een graadje. Zaterdag en zondag staat er zelfs 27 graden op het menu.