Nu nog fris, naar het weekend toe stuk warmer weer TK

21 maart 2018

06u47

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag schuift er geleidelijk aan een dik wolkendek over het land, maar de kans op regen blijft beperkt. Het blijft erg fris voor de tijd van het jaar met maxima van 3 tot 8 graden, meldt het KMI.

Morgen is het zwaarbewolkt tot betrokken. In de ochtend regent het lichtjes in het noorden van het land en deze neerslagzone trekt daarna zuidwaarts. In de Ardennen kan daarbij eerst wat sneeuw of smeltende sneeuw vallen, later overgaand in regen. De maxima liggen tussen 3 graden in de Oostkantons en 10 graden in het westen.

Vrijdag blijft het somber weer. De opklaringen zijn schaars en uit het wolkendek valt soms wat gemiezer of lichte regen. De maxima liggen tussen 6 en 11 graden.

Onder invloed van een depressie die zich uitdiept over de Golf van Biskaje kunnen we zaterdag genieten van de aanvoer van zeer zachte en nog vrij droge zuidelijke lucht. We verwachten meestal droog weer en mooie opklaringen. De temperaturen kunnen oplopen naar waarden tussen 10 en 15 graden.

Zondag blijft het nog zacht. In de ochtend is het meestal droog maar in de loop van de dag zorgen stapelwolken voor een toenemende kans op buien. De maxima liggen tussen 12 en 14 graden in het centrum en rond 9 of 10 graden in de Ardennen.