November bij de drie warmste novembermaanden ooit AW

04 december 2019

14u02

Bron: Belga 0 Weernieuws November 2019 was wereldwijd een van de drie warmste novembermaanden ooit, samen met de jaren 2015 en 2016. Het is al de zesde maand op rij dat records werden gebroken of dat het record in de buurt kwam.

De wereldwijde temperaturen lagen 0,64 graden Celcius hoger dan het gemiddelde van een maand november in de referentieperiode 1981-2010, aldus het Europees agentschap voor klimaatverandering Copernicus in een persbericht. De temperaturen waren in alle regio's hoger dan het gemiddelde, met uitzondering van het westen van de Verenigde Staten, Canada en een regio die zich uitstrekt van Siberië tot aan de Iraanse kust.

Niet alleen november was warm: 2019 behoort tot de drie warmste jaren sinds 1850. Gisteren maakten de Verenigde Naties in het kader van de internationale klimaattop COP25 bovendien bekend dat het voorbije decennium "uitzonderlijk warm" was.