Normale zomerdag Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 2 juli Jill Peeters

01 juli 2019

11u30 15 Weernieuws Dinsdag kan het met momenten heel zonnig zijn, zeker aan zee, maar er trekken ook vaak wolkenvelden over het land die het de zon knap lastig kunnen maken. Ondanks dat het er wat dreigend kan uitzien, blijft het op een handvol regendruppels na, volledig droog. De wind is intussen wel gedraaid en komt uit het noorden, waardoor het niet meer zo warm kan worden. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden.

Dinsdagavond verdwijnt een groot deel van de bewolking en het klaart geleidelijk op. Uiteindelijk wordt het in vrijwel het hele land helder weer. In combinatie met een frisse wind uit noordelijke richtingen kan het snel afkoelen. De minima liggen tussen 7 graden in de Ardennen en 10 tot 12 graden in Vlaanderen.

De Europese weerkaarten zijn in tweeën verdeeld, met de grote hitte die in het zuiden en zuidoosten van Europa warmterecords blijft breken, en de koelere lucht die vanuit het noorden tot bij ons doordringt.

Woensdag wordt het vrij zonnig en droog met pas na de middag wat meer bewolking. De maxima liggen rond 21 graden en er staat niet meer dan een zwakke wind uit het noordoosten.

Donderdag is er veel zon, en is er amper een wolkje aan de lucht. Het wordt nog wat warmer, met maxima tussen 20 en 24 graden.

Vrijdag starten we met zonnig weer, pas na de middag neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog en daarbij halen we nog een graadje meer, met maxima tussen 21 en 25 graden.