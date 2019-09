Noordzeewolken Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 18 september Jill Peeters

17 september 2019

11u30 15 Weernieuws De wind komt woensdag van over zee en voert een pak Noordzeewolken aan. We krijgen dus een afwisseling van zon en wolken en de meeste wolken hangen over het westen van het land. Het blijft wel droog. De zwakke tot matige wind tempert de opwarming en de maxima komen niet hoger dan 17 graden, 13 graden op de Ardense Hoogten.

Woensdagavond blijven heldere perioden afwisselen met wolkenvelden. De meeste wolken zijn opnieuw in het westen van het land te vinden. Het wordt een relatief koude nacht met minima die liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 6 tot 10 graden in Vlaanderen.

Een hogedrukgebied, met kern over de Britse Eilanden, domineert ons weer. De windrichting, vanuit het noorden, wordt hierdoor bepaald. De volgende dagen trekt dat hogedrukgebied naar het oosten en daardoor gaat de wind draaien. Vanuit het zuiden stroomt er dan zomers weer tot bij ons.

Donderdag is het eerst nog zwaar bewolkt, maar na de middag wordt het zonniger. De temperaturen schommelen rond 18 graden en er staat een zwakke noordenwind. Vrijdag wordt het een zonovergoten dag, en het warmt dan op tot 20 graden. Zaterdag wordt het nog warmer, met maxima die uitkomen rond 25 graden in het binnenland. Aan zee wordt het 23 graden. Zondag wordt het opnieuw zomers warm. Er komt wel vrij veel bewolking voor en tijdens de late namiddag zijn er een paar buien mogelijk, met onweer, in het westen van het land.