Nooit minder neerslagdagen dan in 2018 Rob Van herck

28 december 2018

11u36

Bron: VTM NIEUWS 0 Weernieuws 2018 was een recordjaar voor het weer. Sinds het begin van de metingen in 1833 hadden we nooit minder neerslagdagen dan afgelopen jaar. Dat zegt weerman David Dehenauw aan VTM NIEUWS. Afhankelijk van het weer de komende dagen zal het maximaal 143 dagen hebben geregend. Dat is tien dagen minder dan het vorige record uit 1921.

Toch was 2018 niet een van de droogste jaren. Er zal ongeveer 645 millimeter neerslag zijn gevallen. Dat is een goeie 200 millimeter minder dan normaal, maar toch komt 2018 niet in de top tien van droogste jaren.

Het beeld dat we overhouden aan afgelopen zomer is er een van zonnige taferelen, droge gazons en een waterverbod. Het was dan ook warm en zonnig. Zo bedroeg de gemiddelde temperatuur 11,8 graden Celsius, enkel 2014 was warmer.

Schatting van de jaarcijfers 2018 Ukkel: gemiddelde temperatuur 11,8. Tweede warmste jaar na 2014 (11,9). Aantal neerslagdagen : 141-143, afhankelijk van nog wat gemiezer maar wordt zeker een record van het minste aantal dagen, record tot nu toe is 153 dagen in 1921. 1/2 David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Neerslag : afgerond 645 mm, een goeie 200 mm minder dan normaal, maar niet in de top-10 droogste. Afgerond 1900 uren zon, 6de zonnigste jaar sinds 1887. Zonneschijnduur wordt sinds 1887 gemeten, de rest sinds 1833 2/2 David Dehenauw(@ DDehenauw) link