Noodweer zet straten in Valencia onder water Redactie

19 oktober 2018

11u30 0

In de Spaanse provincie Valencia is code oranje van kracht omwille van het noodweer. Nu al staan er straten blank en zijn huizen ondergelopen. En er wordt nog stevig onweer verwacht.

Daarom zijn alle parken in de stad Valencia dicht. Volgens experts is het zwaarste koudefront in de regio in tien jaar.