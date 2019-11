Noodweer veroorzaakt chaos in Oostenrijk Redactie

18 november 2019

10u53

Bron: AD.nl 2 Weernieuws Zware regenval en sneeuw hebben in het zuiden en westen van Oostenrijk het openbare leven ontwricht. In de deelstaat Salzburg zijn zeker tachtig gebouwen ontruimd vanwege de kans op aardverschuivingen. Ook zijn waterlopen buiten hun oever getreden, meldt het Oostenrijkse persbureau APA.

Vooral het zuiden van Tirol is zwaar getroffen. Tientallen brandweerlieden zijn er sinds vanochtend bezig met puinruimen na aardverschuivingen en modderstromen. Zo'n 50 wegen zijn geblokkeerd, waaronder de Pustertalerrijksweg bij Brixen. Ook verschillende treinverbindingen zijn uitgevallen.



In Bad Gastein in het Salzburgerland verwoeste een modderstroom rond middernacht twee woningen. De brandweer wist in de loop van de nacht twee bewoners levend onder het puin vandaan te halen.

Schlammlawine schiebt Häuser ineinander: Zwei Frauen eingeschlossen #badgastein https://t.co/UDeenoZc0D pic.twitter.com/uVCV1prMVr TAG24 NEWS Deutschland(@ TAG24) link

Afgesloten

Plaatsen als Zell am See en Embach in Salzburg waren gisteravond van de buitenwereld afgesloten. Ook andere regio's in Oostenrijk zijn zwaar getroffen door het noodweer. Stadl an der Mur in de deelstaat Stiermarken werd tot rampgebied verklaard. Gisterenmiddag werden daar zo'n 50 bewoners van vijftien huizen geëvacueerd wegens het risico op aardverschuivingen. Meerdere beken zijn buiten hun oevers getreden.



In Oost-Tirol zijn tal van wegen door de sneeuw en regen onbegaanbaar. Ook zaten gistermiddag nog ongeveer 2500 huishoudens zonder stroom. Alle scholen in Oost-Tirol blijven vandaag dicht.

#Österreich, #Pinzgau: Bei Thumersbach in der Nähe von #ZellamSee sind heute durch die starken Regenfälle große Erdrutsche niedergegangen. Die Schneefallgrenze liegt über 1500 m. Hier noch das Radar dazu: https://t.co/2ki4Rltn0r #Unwetter Quelle: SonnleitnerTransporteErdbau /CG pic.twitter.com/7jIZZwVSX5 Alpinwetter | kachelmannwetter.com(@ Alpinwetter) link

Lawinegevaar

De Brenner-snelweg, de belangrijkste verbindingsweg tussen Italië en Oostenrijk, was tijdelijk afgesloten tussen Bressanone en Vipiteno. In het grootste deel van Zuid-Tirol geldt lawinegevaar niveau 4. De Oostenrijkse weerdienst waarschuwt dat het komende nacht en morgen opnieuw hevig kan regenen en sneeuwen.

Bekijk ook: Spectaculaire beelden nadat elektriciteitskabel in bos beschadigd raakt

#EINSATZINFO: 18.11.19: seit den Morgenstunden sind 30 Feuerwehren wegen Erdrutschen, Steinschlägen, WAsserschäden oder Bäumen auf Straßen im Einsatz. Im Bild ein Erdrutsch in Barbian. pic.twitter.com/CpmeeMkjIp LFV Südtirol(@ LFVSuedtirol) link

➡️Zivilschutzstatus Bravo bis Mittag

➡️Am Abend wieder #Regen u. #Schnee

➡️Schneefallgrenze: 500-1000 m

➡️50 #Straßen zu, darunter Pustertaler Staatsstraße

➡️#Zug: Meran-Mals zu, Franzensfeste-Brenner zu, Pustertal zuhttps://t.co/05zpyHbFmqhttps://t.co/HzwZsL1Fth pic.twitter.com/05Y7DfkgFZ Land Südtirol(@ LandSuedtirol) link

#EINSATZINFO: Bei der Pustertalerbahn kam es heute gegen 06:15 Uhr bei Mühlbach zu einem Erdrutsch auf die Gleise. Dabei sprangen einige Garnituren des Zuges aus den Schienen. Es gab glücklicherweise keine Verletzte. Die gesamte Pustertaler Bahnlinie ist derzeit gesperrt pic.twitter.com/5zMMZvti0f LFV Südtirol(@ LFVSuedtirol) link

➡️Zivilschutzstatus Bravo bis Mittag

➡️Am Abend wieder #Regen u. #Schnee

➡️Schneefallgrenze: 500-1000 m

➡️50 #Straßen zu, darunter Pustertaler Staatsstraße

➡️#Zug: Meran-Mals zu, Franzensfeste-Brenner zu, Pustertal zuhttps://t.co/05zpyHbFmqhttps://t.co/HzwZsL1Fth pic.twitter.com/05Y7DfkgFZ Land Südtirol(@ LandSuedtirol) link