Noodweer vernielt Franse wijnvelden: ook in ons land kans op felle hagelbuien Sander van Mersbergen

27 mei 2018

10u55

Bron: AD.nl 2 Weernieuws Korte maar hevige buien hebben schade veroorzaakt aan druivenplanten in wijnvelden bij Bordeaux. Vooral wijnvelden rond Blaye en Bourg maar ook enkele in de Haut-Médoc zijn getroffen, melden Franse media.

Door de buien met hagelstormen die over het departement Gironde trokken, liepen wijnvelden onder en werden planten verscheurd. Op beelden uit de regio is te zien dat de grond bezaaid is met hagelstenen. Volgens de wijnorganisatie voor de Bordeaux zijn enkele duizenden hectare aan wijnvelden vernield en is vooral de appellation Côtes de Blaye zwaar getroffen. Over het effect op de productie en prijs van wijn is nog niks bekend.

Ook voor ons land worden later vandaag hagel- en onweersbuien voorspeld. Het KMI meldt dat dat de buien in de loop van de middag ontstaan en spreekt van "onweders die gepaard gaan met hagel en aanzienlijke regenhoeveelheden die tot wateroverlast kunnen leiden". In de loop van de nacht zou het droger en rustiger moeten worden.

mibosredon on Twitter Orage de #grêle sur #ludonmedoc#gironde @MeteoContact @meteofrance https://t.co/qQtOABrTru