Noodweer teistert zuidelijke Alpen Redactie

29 oktober 2018

12u49

Bron: Noodweer Benelux 1 Weernieuws Afgelopen dagen viel er in de Alpen bijzonder veel neerslag. Vooral de zuidkant kreeg het zeer zwaar te verduren. In de bergen leverde dat een paar meter sneeuw op, in de valleien enorm veel regen. Het is bovendien nog niet gedaan. "Vandaag en ook morgen worden nogmaals tientallen liters regen verwacht. Bijgevolg ontstaan er nu op steeds meer plaatsen modderstromen, lawines en overstromingen en worden er wegen afgesloten", aldus weerdienst NoodweerBenelux

Op amper 48 uur tijd viel er langsheen de zuidkant van de Alpen bijna 400 mm. Dat is meer dan de helft van de gemiddelde jaarneerslag in België. Door de langdurige en vooral ook intense neerslag en onweersbuien ontstonden gisteren de eerste modderstromen die bijvoorbeeld de Brenner autostrade nabij de péage volledig blokkeerde. Enkele personen geraakten daarbij licht gewond. Ook steeds meer rivieren krijgen het moeilijk en treden buiten hun oevers.

Hogerop zeer veel sneeuw

Door de relatief zachte lucht is de sneeuwgrens ondertussen tot boven 2000 meter gestegen. Daarboven is nu al wel 1-3 meter sneeuw gevallen. Automobilisten op de Stelvio in Italië die hun auto niet tijdig wegkregen, moeten hem nu zoeken onder bijna 2 meter verse sneeuw. “Door deze sneeuw die geen tijd heeft om zicht vast te hechten aan de bodem worden wegen nu ook afgesloten wegens het lawinegevaar. Dat is onder meer het geval in Saas Grund”, aldus Lander Van Tricht.

Volgende dagen meer regen en sneeuw

Het is bovendien nog niet gedaan. Vandaag en morgen valt er nogmaals 200-400 mm neerslag in de zuidelijke Alpen. Ook de Franse Alpen zullen nog veel neerslag krijgen. Het gevaar op modderstromen en overstromingen zal zo alleen maar groter worden. Grote delen van Italië en Zwitserland hebben dan ook reeds code rood afgekondigd.