Noodweer op weg naar zuidoosten van Spanje: regio’s Alicante, Valencia en Murcia moeten zich schrap zetten tvc

11 september 2019

20u15

Bron: NoodweerBenelux 0 Weernieuws Onder invloed van een klein lagedrukgebied op grote hoogte wordt er de komende dagen overvloedige neerslag verwacht in het oosten van Spanje. Vooral de regio’s van Alicante, Valencia en Murcia moeten daardoor rekening houden met noodweer en mogelijke overstromingen. “De weerkaarten berekenen tot 200 liter water per vierkante meter in de uitgedroogde natuur”, meldt Lander Van Tricht van NoodweerBenelux.

Vochtige en warme lucht stroomt komende dagen vanaf de Middellandse Zee het Spaanse binnenland binnen. Onder invloed van een bijzonder onstabiele atmosfeer ontwikkelen er zich vervolgens talrijke onweersbuien met overvloedige neerslag, hagel en felle rukwinden. Dit fenomeen staat in Spanje bekend als DANA of Gota Fria en komt in het najaar bijna jaarlijks voor. De Spaanse meteorologische dienst waarschuwt voor zeer felle buien met mogelijk overstromingen op uitgebreide schaal. “Eerder kregen de Balearen al met onweersbuien te maken met hagel en overstromingen op uitgebreide schaal”, zo meldt NoodweerBenelux.

“De Spaanse natuur is na een droge en hete zomer volledig uitgedroogd waardoor het regenwater niet in de bodem kan indringen. Dit zorgt ervoor dat het water bijna volledig afstroomt en er tijdelijke rivieren ontstaan”, aldus Van Tricht. In veel regio’s is daarom een waarschuwing afgekondigd voor modderstromen. Het felste noodweer wordt verwacht in de regio’s van Alicante, Valencia en Murcia. In die regio’s heeft de Spaanse regering uit voorzorg dan ook reeds talrijke scholen gesloten op donderdag en waarschijnlijk ook vrijdag.