Noodweer maakt nog meer slachtoffers in Zuid-Europa

21 december 2019

17u18

Bron: DPA, ANP, AFP 1 Weernieuws Zware sneeuw- en regenval hebben in Italië chaos veroorzaakt en minstens één persoon het leven gekost. Een automobilist kwam in het noordoosten van het land om het leven toen hij met zijn wagen op een overstroomde straat reed die voor het verkeer gesloten was, meldt het persbureau Ansa.

De man kon de reddingsdiensten nog bellen, maar werd dan in de regio Friuli-Venezia Giulia door het water meegesleurd. De brandweer kon enkel zijn lichaam bergen.

In Venetië stond het water vanmorgen 120 centimeter boven de normale zeespiegel. Daarmee stond ongeveer 30 procent van de stad onder water. Morgen en maandag zou het hoogwater tot 130 centimeter stijgen en bijna de helft van de stad bedekken.

Door de hevige sneeuw- en regenval in Val Gardena in Zuid-Tirol moest ondertussen de afdaling voor de mannen in het skiën afgelast worden, deelden de organisatoren mee. De civiele bescherming waarschuwde vandaag voor felle regen en aardverschuivingen voor delen van Lombardije, Friuli-Venezia Giulia, Ligurië, Toscane, Umbrië, Lazio, Campania en Sardinië.

In Spanje stierf een Zuid-Koreaanse vrouw aan de verwondingen die ze had opgelopen toen brokstukken van een gebouw in het centrum van Madrid naar beneden vielen door felle wind, zo zei de regionale minister van Binnenlandse Zaken, Enrique Lopez. Volgens de autoriteiten was het overheidspand goedgekeurd.

Gisteren verdronk tijdens het windsurfen voor de zuidwestkust van Spanje een Nederlander. Volgens lokale media gaat het om een 67-jarige man die al jaren in de regio woonde.

Voor de Franse zuidoostkust sloeg tijdens stormachtig weer een man overboord van een zeilboot. Hij wordt nog steeds vermist.

In verscheidene delen van Zuid-Europa heerst opnieuw noodweer met veel regen en erg veel wind. In het noordwesten van Spanje zijn windsnelheden tot 140 kilometer per uur gemeten. Donderdag al vielen door het slechte weer in Portugal en Spanje in totaal vijf doden.