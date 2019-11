Noodweer gijzelt Noord-Italië: overvloedig veel sneeuw in de Alpen, extreme overstromingen in Venetië Tot en met zondag kan er nog meter verse sneeuw vallen in de Alpen HAA

13 november 2019

11u00

Bron: NoodweerBenelux 12 Weernieuws Een lagedrukgebied boven de Middellandse Zee zorgt momenteel voor overvloedige neerslag in het noorden van Italië. Aangedreven door een sterke wind steeg het water in Venetië afgelopen nacht tot 187 centimeter boven gemiddeld zeeniveau. "In de Alpen zorgde de neerslag voor grote sneeuwhoeveelheden, die hebben geleid tot stroompannes en wegafsluitingen. Komende dagen wordt er nog veel meer sneeuw verwacht", zegt Lander Van Tricht van NoodweerBenelux

Een combinatie van regen en wind heeft ervoor gezorgd dat het waterniveau in Venetië afgelopen nacht is gestegen tot 187 cm boven het gemiddeld zeeniveau. Dat is het hoogste niveau sinds 1966, toen het water nog 7 centimeter hoger stond. Talrijke gebouwen staan onder water en de schade lijkt aanzienlijk. “Komende dagen blijft het weer in het noorden van Italië bijzonder wisselvallig. Het lagedrukgebied blijft immers rondtollen boven de nog steeds warme Middellandse Zee. De situatie lijkt daardoor nog niet meteen te stabiliseren”, aldus NoodweerBenelux.

Overvloedige sneeuwval in de Alpen

Afgelopen week viel er al veel sneeuw in de Alpen, en daar komt nu nog veel bij. Met een zuidelijke luchtstroming wordt immers aanhoudend vocht vanaf de Middellandse Zee aangevoerd die langsheen de zuidkant van de Alpen voor langdurige neerslag zorgt. Vooral Südtirol werd gisteren getroffen door hevige neerslag met talrijke wegafsluitingen door sneeuwval en omgevallen bomen. Op korte tijd viel er meer dan 50 centimeter sneeuw waardoor scholen gesloten blijven en ongeveer 1.000 gezinnen zonder stroom zitten.

Nog meer sneeuw op komst in de Alpen

“De komende dagen blijft de situatie precair met aanhoudende sneeuwval langsheen de zuidkant. Tot en met zondag kan er nog meer dan 1 meter verse sneeuw vallen” aldus Van Tricht. Het lawinegevaar zal daardoor snel toenemen. De sneeuwlaag krijgt immers niet de tijd om zich te hechten. Op lagere hoogte valt alle neerslag als regen (onder 1.000 meter aan de zuidkant) met kans op modderstromen.