Noodweer gijzelt Europa: stormen en overvloedige sneeuw zorgen voor zware ravage, al zeker 12 doden Karen Van Eyken

30 oktober 2018

19u01

Bron: 20min.ch, 24oe.at, Focus, Nice-Matin, belga, ANP 113 Weernieuws Zware onweders, stormen en sneeuwbuien houden grote delen van Europa in hun greep. Vooral Italië, Malta, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Kroatië zijn zwaar getroffen. In Italië en Malta kostte het noodweer aan minstens 12 mensen het leven. Een overzicht van het noodweer dat Europa in de ban houdt.

In Italië is het alle hens aan dek door zware onweders. Een lagedrukgebied met veel regen en rukwinden verlamt praktisch het hele land, de bevolking wordt aangeraden zo veel mogelijk binnen te blijven. Overal is code rood van het weeralarm van kracht.

De balans is zwaar. De dodentol is intussen gestegen naar 10 nadat een brandweerman tijdens een reddingsoperatie in Zuid-Tirol, aan de grens met Oostenrijk, door een omvallende boom werd verpletterd. In de naburige provincie Trente overleed een vrouw als gevolg van modderstromen die haar huis overspoelden en in een meer werd het lichaam van een visser aangetroffen. In de buurt van de badplaats Rimini werd een kitesurfer door een windvlaag tegen een klif gesmeten en dodelijk verwond.

Alle havens aan de Ligurische kust zijn wegens de orkaanwinden gesloten, evenals de luchthaven van Genua. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA zijn alle vluchten geannuleerd. Tienduizenden gezinnen in het noorden van Italië zitten ook zonder elektriciteit. Daar, maar ook in Rome en verschillende andere gemeentes zijn de scholen dicht. Op zee worden golven tot 10 meter gerapporteerd.

In het dorpje Monterosso in het toeristisch gebied Cinque Terre moesten de mensen hun appartementen op de begane grond verlaten. De kustweg tussen Genua en de toeristische kustplaats Portofino is zelfs gedeeltelijk weggespoeld in zee. Het zijn hallucinante beelden. De plek is enkel nog per boot bereikbaar.

PORTOFINO IS NOT REACHABLE

part 2

The terrific images from the panoramic street to/from Portofino. Please cancel any trip to Portofino in these days. The situation is very complicated. You can reach the hamlet only by boat.

I Delfini di Portofino 🐬#portofino pic.twitter.com/7ONuuWPYwU Portofino(@ portofino) link

Honderden luxewagens en boten verwoest

In de haven van Savona, ten westen van Genua, overstroomde een autoterminal. Honderden auto’s, waaronder van het luxemerk Maserati die bestemd waren voor de export naar het Midden-Oosten, werden erdoor verwoest.

In de kustgemeente Rapallo, 30 km ten zuidoosten van Genua, heeft een storm bijna 200 luxejachten vernield. Ook het jacht van de zoon van Silvio Berlusconi liep volgens Italiaanse media zware schade op.

Ook in Zuid-Tirol geldt de hoogste waarschuwingsfase. Volgens de Italiaanse media zitten ongeveer 170 mensen, toeristen en hotelmedewerkers, vast op de Stelviopas. Deze bergpas, een van de hoogste verharde bergpassen in de Alpen, is populair bij wielrenners. Eerder waren al modderstromen op de Brennersnelweg tussen Italië en Oostenrijk terechtgekomen.

Da ist ganz schön was runter gekommen. Ein Glück, dass die Erde am Abend rutschte. Untertags war auf der A22 sehr viel los. @BR24 @elltra @LFVSuedtirol pic.twitter.com/sD5g4h7fTn Rai Südtirol(@ RaiSuedtirol) link

In Venetië is de situatie precair. De lagunestad ziet zich geconfronteerd met de ergste overstromingen van de afgelopen tien jaar. Zeventig procent van het historische centrum is overstroomd en het waterpeil blijft stijgen. Het San Marco-plein is afgesloten. De politie heeft toeristen in veiligheid gebracht.



Het wassende water zorgt ook voor heel wat schade, onder andere aan twee wandtapijten van Joan Miro die deel uitmaakten van een geplande tentoonstelling.

Ook de Italiaanse rivieren blijven aanzwellen. Voor vandaag zijn er nieuwe onweders aangekondigd in het noordwesten van het land.

Maar ook elders in Europa slaat het noodweer hard toe.

Op Malta eiste een ruige zee het leven van twee mensen. Het gaat om een Duitse vrouw die nabij het eiland Gozo aan het duiken was en een 85-jarige visser die tragisch genoeg vorig jaar nog een prijs kreeg voor het redden van een drenkeling.

In Oostenrijk leidt het stormweer vooral in het zuiden van het land tot problemen op de weg. In de deelstaat Karinthië zitten 10.000 gezinnen zonder elektriciteit. De mensen in de regio van Klagenfurt worden aangeraden binnen te blijven wegens een nakende storm.

En ook in Frankrijk zijn er problemen. In de Franse departementen Loire en Haute-Loire moesten gisteren meer dan 1.000 automobilisten die op besneeuwde wegen waren gestrand hun toevlucht zoeken tot noodonderkomens door een vroege en onverwachte stevige winterprik. Volgens lokale media viel er een tiental centimeter sneeuw en zijn wegen er nagenoeg onberijdbaar zonder sneeuwkettingen. 150 agenten, militairen en brandweerlieden werden ingezet om automobilisten die vanochtend nog altijd vastzaten te ontzetten. Zowat 195.000 huizen over het hele land zitten zonder stroom.

“Stroompanne door vallende takken”

Normaal begint het pas te sneeuwen eind november, dat zegt ook Rita De Herdt die een Bed en Breakfast uitbaat in Chabrat. ”Onze gasten moesten gisteren een hele tijd achter de sneeuwruimers rijden om tot hier te geraken. Ondertussen hebben we ook wat stroompanne gehad doordat de takken afbraken en op de telefoon-en elektriciteitsleidingen vielen.”

De Côte d’Azur bleef ook niet gespaard en kreeg af te rekenen met stormvloed. “De golven zijn zo krachtig dat de deuren de appartementsgebouwen trillen”, getuigt een verslaggever van Nice-Matin.

🚨❄️ #Directmétéo

29/10/2018 à 19h00 : La neige continue de tomber dans nos montagnes comme ici à @VALBERGAlpesSud . La limite pluie-neige s’abaisse jusqu’à 900/1000m cette nuit❗️#CotedAzurFrance #Nice06 #Mercantour #Valberg #AlpesMaritimes https://t.co/foN4rnNbDP pic.twitter.com/QLpTKTqsQN Météo Côte d'Azur ☀️(@ MeteoCotedAzur) link

Onderstaande video laat zien hoe een onvoorzichtige ramptoerist wordt meegesleurd door de golven in Nice, gelukkig komt hij er zonder veel kleerscheuren vanaf. Menton heeft te kampen met overstromingen.

In Zwitserland geraakten verschillende Alpenpassen door overvloedige sneeuw versperd. Daaronder ook de Gotthardpass, die tien jaar geleden voor het laatste eind oktober niet meer toegankelijk was. In die regio werden er windsnelheden tot 213 km/u gemeten. Ontwortelde bomen hinderen het verkeer in de kantons Engadin, Tessin en Oost-Zwitserland.

Kroatië is eveneens getroffen. De snelwegen rond de noordelijke havenstad Rijeka werden wegens de hevige regen voor alle verkeer gesloten. Wegens stormen met orkaankracht werden de veerdiensten van het vasteland naar de eilanden tussen Dubrovnik en Rijeka stopgezet.

Spanje werd evenmin van noodweer gespaard. Op het eiland Minorca zaten dit weekend 30.000 gezinnen 48 uur lang in het donker na de doortocht van een tornado. Een arctische luchtmassa boven het noorden van Spanje was verantwoordelijk voor een winterse mengeling van regen en sneeuw, die in Asturië en Galicië voor heel wat verkeershinder zorgde. Het leger werd ingeschakeld om de hulpdiensten te helpen bij het verwijderen van neergekomen bomen en elektriciteitskabels.

Toch is het niet overal kommer en kwel in Europa. In Berlijn is het momenteel met een mooie 19 graden ongewoon warm voor deze tijd van het jaar en in Warschau klom het kwik naar 21 graden. Ook Boekarest werd verwend met zacht terrasjesweer bij 23 graden.