Noodweer Benelux waarschuwt voor pittig herfstweer: “Naast stevige windstoten stijgt ook de kans op winterse neerslag” Redactie

28 oktober 2018

19u49

Bron: Noodweer Benelux 0 Weernieuws Morgen en dinsdag blijft het koud door de inval van polaire luchtmassa’s. Volgens weermodellen kunnen ze dinsdag zelfs een potentieel gevaarlijke situatie opleveren met winterse buien. “Een kleine depressiekern schuift in de nacht van maandag op dinsdag op vanuit Frankrijk naar de Benelux. Naast stevige windstoten stijgt ook de kans op winterse neerslag in België”, aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux.

Op dinsdag ligt een complex lagedrukgebied in onze buurt. Dit wordt gekenmerkt door een warmtefront en een koudefront. Beide regenzones komen boven de Benelux tot stilstand waardoor we lokaal veel regen kunnen verwachten. “Bovendien gaat de passage van het lagedrukgebied gepaard met stevige windstoten in de namiddag die kunnen pieken naar 90 kilometer per uur”, aldus Roose.

W interse neerslag

Omdat de temperaturen dinsdagochtend rond 5 graden schommelen, kan de intensieve neerslag winters van karakter worden boven Wallonië. Maar dat staat niet vast: “Weermodellen hebben het traditioneel heel erg moeilijk met een winterse neerslagvariant. Als het een fractie te warm is, zal het gewoon regen. In de Ardennen en de gebieden boven 400 meter kan het enige tijd sneeuwen.”

Tijdens de namiddag trekt het lagedrukgebied weg naar het noorden en wordt het geleidelijk opnieuw zachter vanuit het westen. De kans op winterse neerslag verdwijnt.

Voorwaarschuwing met focus op windstoten en regen

NoodweerBenelux kiest voor een voorwaarschuwing betreffende regenval en windstoten. De weerdienst baseert deze waarschuwingscode op de hoeveelheid neerslag die in relatief korte tijd kan vallen en de windstoten tot 90 kilometer per uur. Door een droge voorgeschiedenis hebben de bomen weinig voeling met de bodem. Sterk verzwakte en/of zieke bomen kunnen bezwijken onder de stevige windsnelheden uit westelijke richtingen.