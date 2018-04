Nog twee dagen zomerweer: tot 25 graden lva

21 april 2018

06u44

Bron: Belga 0 Weernieuws Na het optrekken van nevel en mist wordt het zaterdag overwegend zonnig, met na de middag stilaan meer sluierwolken. De maxima liggen tussen 20 graden op de Ardense hoogten en 24 of 25 graden in de Kempen en het uiterste zuiden. Vlak aan zee blijft het koeler, door een matige zeebries. Dat meldt het KMI.

Zaterdagavond is het rustig en zacht met brede opklaringen. Vanuit Frankrijk drijven stilaan meer wolkenvelden binnen. Een plaatselijke bui is niet uitgesloten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog tot de ochtend. De minima liggen vrij hoog tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 of 14 graden in het centrum.

Zondag komen we terecht in warme, maar onstabiele lucht. We krijgen afwisselend zonnige en bewolkte perioden. Hier en daar ontstaan er onweersbuien. Maxima van 22 tot 24 graden aan de kust en in de Ardennen, van 24 tot 26 graden in de andere streken. Een zwak front trekt tijdens de nacht van zondag op maandag met wat regen over ons land.

En daarmee eindigt voorlopig het zomerse weer, want maandag komen we terecht in frissere zeelucht. Het wordt wisselend bewolkt met hier en daar een bui, bij maxima rond 16 graden. Dinsdag schuift een regenzone over de Britse Eilanden en de Noordzee, en die scheert af en toe ook over onze streken. Het wordt zwaarbewolkt met soms wat lichte regen, zeker in het noorden van het land. Het is vrij fris bij een goed voelbare wind uit west tot zuidwest. Maxima van 16 of 17 graden.