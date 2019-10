Nog twee dagen wisselvallig, dit weekend heerlijk nazomeren AW

10 oktober 2019

07u34

Het is vandaag wisselend bewolkt met enkele lokale buien, maar in de namiddag neemt de buienactiviteit af vanaf het westen. De maxima schommelen van 10 graden in de Hoge Venen en tot 16 graden in Vlaanderen. Er waait een matige tot lokaal vrij krachtige wind uit west tot zuidwest, met kans op rukwinden tot 60 kilometer per uur. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht is het eerst droog en wisselend bewolkt. In het tweede deel van de nacht bereikt een regenzone het noordwesten van het land. In de andere streken komt er vrij veel bewolking. Minima tussen 7 graden in de Ardennen en 13 graden aan zee, met een matige wind uit zuid tot zuidwest.

Morgen golft een regenzone over het Kanaal en het zuiden van de Noordzee, en bereikt soms het noordwesten van het land. In de andere streken verwachten we eerst vrij veel bewolking en later enkele zonnestralen. De maxima liggen tussen 13 en 17 graden.

In het weekend wordt het opnieuw warmer. Zaterdag is er wat kans op regen in het noordwesten van het land, terwijl het zonniger is verder naar het zuidoosten. De temperaturen stijgen tot 16 à 20 graden.

Zondag verplaatst de regenzone die golft over de Britse Eilanden zich langzaam naar ons land. Voor de storing is het erg zacht met maxima tussen 18 en 23 graden. We kunnen nog wat genieten van zon vooraleer het onstabieler wordt met enkele buien.