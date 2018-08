Nog twee dagen puffen en zweten bij 36 graden (maar afkoeling is op komst) Redactie

Bron: belga 0 Weernieuws We krijgen nog twee dagen zeer warm weer, alvorens het geleidelijk aan wat frisser wordt. Vandaag verwacht het KMI temperaturen tot 34 graden en morgen zelfs 36 graden in de Kempen. Het wordt zonnig met soms enkele hoge sluierwolken. Aan zee wordt het iets minder warm: 26 of 27 graden. In de namiddag steekt daar ook een matige zeebries op uit noord tot noordwest, die zich op het einde van de dag uitbreidt naar het westen van het land.

Vanavond- en nacht wordt het rustig en vrijwel helder. De minima liggen tussen 13 en plaatselijk 20 graden bij een zwakke wind uit zuid tot zuidoost.

Morgen wordt het zeer warm met maxima van 31 of 32 graden aan zee en in Hoog-België tot 36 graden in de Kempen. Het is zonnig met stilaan meer hoge wolkenvelden vanuit het westen. Later op de dag ontstaan er stapelwolken en 's avonds en 's nachts vergroot de kans op onweer. De wind is zwak uit zuidelijke richtingen en wordt later matig uit zuidwest.

Woensdag is het wisselend bewolkt met kans op buien en onweer. In de loop van de dag wordt het vanuit het westen meestal droog met bredere opklaringen. Maxima in het centrum rond 27 graden, in de Kempen nog tot 30 graden.

Donderdag is het eerst overwegend droog met opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en krijgen we onweersbuien vanaf de Franse grens. De maxima schommelen in het centrum rond 26 graden.

Vrijdag blijft het droog met zon en wolken. Maxima rond 22 of 23 graden.

