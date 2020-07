Nog twee dagen droog en zonnig, met temperaturen tot 26 graden KVDS

22 juli 2020

06u19

Bron: Belga 0 Weernieuws De komende twee dagen worden volgens het KMI droog en zonnig, met temperaturen die kunnen oplopen tot 26 graden. Vanaf vrijdag mogen we buien en regen verwachten.

Woensdag krijgen we eerst stapelwolken en hoge wolkensluiers, vooral in de westelijke helft van het land. Over het zuidoosten is het zonniger. Het blijft droog en de maxima schommelen van 19 graden aan de kust tot 24 graden in Belgisch Lotharingen. De wind waait eerst zwak en daarna matig uit het noorden.

Woensdagnacht is het eerst licht bewolkt. Geleidelijk komen er hoge wolkensluiers vanuit Frankrijk. Het blijft droog met kans op wat nevel. De minima liggen tussen 7 en 11 graden bij een zwakke wind uit noord ruimend naar oost.





Ook donderdag blijft het droog en rustig met zon en wolkenvelden. De maxima liggen dan tussen 21 en 26 graden.



Vrijdag verwacht het KMI perioden van regen of buien vanaf de kust. De maxima schommelen in de meeste streken rond 21 graden bij een zwakke tot matige westenwind.

Zaterdag is het veelal betrokken en later op de namiddag bereikt een regenzone ons land vanaf het westen. In het zuidoosten blijft het mogelijk droog. Het wordt zo'n 20 graden in het westen en nog zo'n 25 graden in het zuiden. Zondag zijn er eerst buien maar later wordt het vanaf het westen droger met meer opklaringen. Het wordt zo'n 21 à 22 graden.

Begin volgende week wordt het licht wisselvallig met opklaringen, wolkenvelden en plaatselijk kans op een bui.