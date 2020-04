Nog tot zaterdag regelmatig buien, zondag droger met meer zon jv

30 april 2020

07u13

Bron: belga 6 Weernieuws Er zijn donderdagochtend nog enkele (onweers)buien mogelijk, maar later wordt het meestal droog met opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de dag worden stapelwolken gevormd die op het einde van de namiddag kunnen uitgroeien tot onweersbuien vanuit het zuidwesten. Maxima van 12 graden in Hoog-België tot 16 graden in de Kempen. Dat meldt het KMI.



Donderdagavond en -nacht blijft het wisselvallig met buien en regen en tijdelijk nog onweersbuien. In het tweede deel van de nacht wordt het mogelijk droog met opklaringen ten noorden van Samber en Maas. Minima tussen 4 graden op de Hoge Venen en 8 graden aan zee.

Op de dag van de arbeid, vrijdag, wordt het fris en winderig met opklaringen en wolkenvelden en soms nog buien. De temperaturen schommelen tussen 10 graden op de hoge Venen en 15 graden in Vlaanderen.

Zaterdag is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt in de ochtend en er worden nieuwe buien gevormd, zelfs met een donderslag. In de loop van de namiddag neemt de buienactiviteit af vanuit het westen met meer opklaringen. Het is erg fris met maxima tussen 8 en 13 graden.

Zondag is het overwegend droog met zon en wolkenvelden. Een lokaal buitje is nog mogelijk. Het wordt wat zachter met maxima van 14 tot 17 graden.

Ook begin volgende week begint aanvankelijk met kans op wat regen, maar vanaf maandagnamiddag wordt het meestal droog. De maxima liggen dan rond 17 graden in het centrum van het land.