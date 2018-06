Nog tot woensdag veel bewolking, dan zonnig en zomers jv

16 juni 2018

07u17

Bron: belga 0 Weernieuws Veel wolken vandaag, met maxima tot 22 graden in het centrum. Ook morgen is het wisselend bewolkt. Maandag en dinsdag kans op wat lichte regen, maar vanaf woensdag wordt het opnieuw zonnig en zomers warm, zo voorspelt het KMI.

Vanochtend is er vooral veel hoge bewolking. Geleidelijk verschijnen er ook meer lagere wolken en vooral in de Ardennen zijn er een paar buien mogelijk. De maxima liggen rond 18 graden aan zee en in de Ardennen en tussen 20 en 23 graden elders. De wind waait matig uit zuidwest en later uit westzuidwest.

Tijdens de nacht van zaterdag op zondag wordt het zwaarbewolkt. Af en toe kan er wat lichte regen vallen, maar op veel plaatsen blijft het droog. De minima liggen tussen 9 en 14 graden. De wind waait matig uit westzuidwest en wordt later zwak uit het zuidwesten.

Regen en zon

Morgen wordt het wisselend bewolkt, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. 's Ochtends kan het wat licht regenen in de Ardennen. Het wordt iets frisser, met maxima tussen 16 en 21 graden.

Maandag en dinsdag soms wat lichte regen, maar ook zonnige perioden. De maxima liggen maandag rond 20 graden en dinsdag rond 24 graden.

Vanaf woensdag lijkt een hogedrukgebied ons weer te zullen bepalen. Het wordt dus zonniger en meestal droog met temperaturen tussen 20 en 25 graden of soms zelfs nog wat meer.

Meer over Ardennen

weer