Nog tot woensdag nazomeren met temperaturen tot 23 graden, maar daarna is regen op komst

10 september 2018

Maandag krijgen we, na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs, gedeeltelijk bewolkt en meestal droog weer. In het zuidoosten van het land zijn er meer opklaringen. Het is vrij zacht met maxima tussen 19 graden aan zee en 23 graden in de Kempen. De wind is eerst zwak uit zuidwestelijke of veranderlijke richtingen. Later wordt hij matig uit west, meldt het KMI.

Volgende nacht wordt het licht bewolkt met voornamelijk hoge of middelhoge wolkenvelden. Later op de nacht is er kans op nevel. De temperaturen dalen naar 8 graden in de Hoge Venen en 15 graden aan zee. De wind waait matig uit zuidwest. In het uiterste zuiden van het land blijft hij zwak.



Dinsdag wordt het vrij warm met zon, maar er zijn ook af en toe enkele hoge wolkensluiers. Ten noordwesten van de Schelde hangt er soms meer bewolking. Maxima tussen 21 graden in de Hoge Venen en 25 graden in Belgisch Lotharingen. De wind waait matig uit westzuidwest, aan zee soms vrij krachtig. Ook woensdag krijgen we nog een mooie dag, donderdag is er regen.