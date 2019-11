Nog tot vrijdag regenachtig mvdb

26 november 2019

06u19

Bron: Belga 2 Weernieuws Het wordt vandaag wisselend tot zwaarbewolkt met enkele perioden van regen of een paar buitjes. Met maxima van 7 graden in de Hoge Ardennen tot lokaal 12 graden in het centrum of aan zee is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. Er waait een overwegend matige zuidenwind, zegt het KMI.

Komende nacht beïnvloedt een actievere neerslagzone het weer vanaf de Franse grens. De minima liggen tussen 5 en 10 graden. De wind is matig en op het einde van de nacht vrij krachtig, uit zuid tot zuidoost met rukwinden rond 50 km/u.



Morgen wordt het meestal zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. De maxima schommelen tussen 7 en 12 graden. Er waait een vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen met rukwinden van zowat 50 tot 60 km/u. Woensdagavond en -nacht zijn rukwinden mogelijk tot lokaal 80 km/u.



Ook donderdag verwacht het KMI veel wolken met nog steeds perioden van regen of buien. De maxima liggen tussen 6 en 11 graden. De matige tot vrij krachtige zuidwestenwind ruimt naar het westen en aan de kust naar het noordwesten. Aanvankelijk zijn er nog rukwinden tot 60 km/u of meer mogelijk.



Vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af. Er is kans op een paar lokale buitjes, vooral dan in de kuststreek, maar het lijkt in vele streken meestal droog te blijven. Het is minder zacht met maxima van 3 tot 8 graden. De wind waait meestal matig uit noordwest.