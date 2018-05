Nog tot vrijdag kans op onweer, naar 29°C in het weekend mvdb

23 mei 2018

06u27

Bron: Belga 0 Weernieuws We krijgen vandaag een afwisseling van opklaringen en onweersbuien. Mogelijk neemt de kans op een onweersbui af vanaf de namiddag in het noorden van het land. De maxima liggen tussen 19 graden in de Ardennen en 24 of een lokale zomerse 25 graden in de Kempen, meldt het KMI.

De wind waait zwak tot matig uit noordoost, draaiend naar oost.

Vanavond en -nacht wordt het droger met opklaringen, maar de kans op (onweers)buien blijft bestaan. De minima liggen tussen 11 en 15 graden. De wind waait zwak of matig uit oost tot zuidoost.

Warm en onstabiel

Ook op donderdag blijven we het warme en onstabiele weer behouden. In de voormiddag zijn er lokaal enkele buien, maar vooral in de namiddag en avond neemt de kans op neerslag toe. Plaatselijk kunnen de buien uitgroeien tot onweders, met lokaal hevige neerslag. De maxima schommelen tussen 19 en 24 graden. In het binnenland staat er een zwakke wind uit veranderlijke tot oostelijke richtingen, aan de kust is de wind zwak tot matig uit noordoostelijke hoek.

Vrijdag neemt de kans op buien af en op vele plaatsen blijft het droog en vrij zonnig. Het kwik stijgt dan naar 27 graden in het binnenland. Aan zee blijft het iets minder warm dankzij een noordelijke bries. Gedurende het weekend en begin volgende week wordt nog warmere lucht aangevoerd. De maxima liggen dan rond 29 graden in het centrum.

