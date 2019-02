Nog tot en met woensdag volop lente: tot 19 (!) graden AW

25 februari 2019

06u31

Bron: Belga 0 Weernieuws Deze namiddag krijgen we zeer zacht en zonnig weer. Het blijft nagenoeg helder en het kwik kan klimmen naar waarden tussen 14 graden in de Hoge Ardennen en 17 of lokaal 18 graden in het centrum en in de Kempen, meldt het KMI.

Vanavond en komende nacht blijft het overwegend helder en rustig. De minima liggen tussen -2 graden in de Ardense valleien en +5 graden op de toppen. Elders daalt het kwik naar waarden rond het vriespunt, dus het kan overal lichtjes vriezen aan de grond.

Morgenochtend hangt er lokaal wat nevel. Al snel wordt het opnieuw zonnig onder een heldere hemel. We krijgen opnieuw hoge maxima: tussen 15 en 19 graden. Ook morgenavond en -nacht blijft het helder en rustig. De minima liggen rond of net beneden het vriespunt in Laag- en Midden-België tot +6 graden op de Ardense toppen.

Woensdag krijgen we opnieuw zonnig en uiterst zacht weer. De maxima liggen opnieuw tussen 14 en 19 graden.

Donderdag begint met eerst nevel en mist, vooral in het westen van het land. In het oosten zijn er aanvankelijk nog brede opklaringen. Later neemt overal de bewolking toe vanuit het westen en op het eind van de dag stijgt de kans op wat neerslag. Het wordt enkele graden minder zacht, met nog maxima tussen 8 en 13 graden.

Vrijdag is het wisselend tot zwaarbewolkt en, op enkele druppels regen na, overwegend droog. Vooral in het zuidoosten van het land kunnen er enkele buitjes vallen. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden.

Zaterdag is het vaak bewolkt maar meestal droog. De maxima schommelen rond 12 graden in het centrum.

Zondag trekt een Atlantische regenzone oostwaarts over ons land. Het is bijgevolg zwaarbewolkt met soms regen of buien. De maxima liggen rond 10 of 11 graden en er staat een stevige wind uit zuidwestelijke sector.

Ook op maandag kunnen storingen zorgen voor periodiek wat regen of buien. De maxima blijven rond 11 graden schommelen.