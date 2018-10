Nog tot eind volgende week ‘abnormaal’ warm weer Lieve Van Bastelaere

06 oktober 2018

06u44 64 Weernieuws Berg die jurkjes en sandalen nog maar niet op, want tot eind volgende week heerst de 'indian summer XXL' over ons land. Temperaturen tot 25 graden, alsjeblieft - dat dipje op zondag nemen we er dus wel bij.

Vandaag is er eerst veel zon, in de loop van de dag komt er wat meer bewolking vanuit het westen. Het is ook warm voor de tijd van het jaar met maxima van 19 tot 25 graden, zegt het KMI. Deze namiddag kunnen er stapelwolken ontstaan met in het begin van de avond kans op een lokale bui. 's Avonds en ’s nachts wordt het zwaarbewolkt met soms perioden van regen of enkele buien. Een onweer is niet uitgesloten. De minima liggen tussen 8 graden op de Hoge Venen tot 12 graden in het centrum van het land.

In Ukkel werd gisteren 22,1 graden gemeten en in de Kempen liep de temperatuur zelfs op tot 23 graden. Een pak beter dan de schamele 16 graden die normaal zijn voor deze tijd van het jaar. "Toch breken we het dagrecord uit 1921 niet: toen was het op 5 oktober 25,9 graden", zegt weerman David Dehenauw. "En ook de komende dagen zullen er geen records sneuvelen, want dan zou het 26 à 27 graden moeten worden en dat halen we zeker niet. Uitzonderlijk kan je de temperaturen dan ook niet noemen, maar ze liggen wél 6 graden boven wat normaal is voor deze tijd van het jaar. Dus ja, het is abnormaal warm."

'Sint-Michielsnazomerke'

Weervrouw Jill Peeters: "Zo'n warme periode in oktober komt wel vaker voor. In de volksweerkunde heeft men er allerlei namen voor, zoals 'Sint-Michielsnazomerke'. Het bestaat dus al langer. Wat wel uitzonderlijk lijkt, is de lange periode met dit rustige, zonnige en droge weer. Doorgaans duurt zo'n 'nazomerke' maar een paar dagen. Nu kunnen we er - als we de inzinking van zondag niet meetellen - tien dagen lang van genieten."

Dat het in ons land nu zo'n mooi weer is, is volgens Jill Peeters te danken aan het feit dat het weer hier onder invloed staat van een hogedrukgebied dat richting Zwarte Zee trekt. "Dat is ver van ons en daarom is er zondag ook een inzinking. Dan gaat het regenen. Maar direct daarna komt er een nieuw hogedrukgebied, waardoor het volgende week ook meer dan 20 graden wordt."

En de boeren dan?

Van dinsdag tot donderdag of vrijdag zal het 21 tot 23 graden worden. Maar, zoals alles, heeft ook dit mooie droge weer een keerzijde. "Ik hoor de landbouworganisaties zeggen dat de droogte een probleem blijft", weet Dehenauw. "In de nacht van zaterdag op zondag gaat het wat regenen en eventueel zondagochtend ook nog een beetje, maar daarna is het opnieuw gedaan tot vrijdag. Al is deze droogte natuurlijk niet zo acuut als de voorbije zomer."