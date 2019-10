Nog meer regen op komst, vanaf vrijdag verbetert het weer KVDS DVDE

07 oktober 2019

06u32

Bron: Belga, VTM NIEUWS 16 Weernieuws Vandaag is het eerst grijs met nevel, mist en lage wolken. Er is plaatselijk kans op wat motregen. Later op de dag komen er enkele opklaringen, maar in de loop van de namiddag neemt de bewolking opnieuw toe vanuit het westen. We halen maxima van 10 graden in de Hoge Ardennen en 14 graden in het centrum.

Vanavond en vannacht wordt het overal zwaarbewolkt met lichte regen vanuit het westen. In de loop van de nacht valt er nog wat meer regen. De minima, die tijdens het eerste deel van de nacht bereikt worden, liggen tussen 8 graden in de Hoge Ardennen en 12 graden in het westen.

Regenzone

Dinsdag trekt een regenzone van het westen naar het oosten over het land. In het westen van het land wordt het geleidelijk aan droger in de loop van de dag. De maxima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 16 graden over het uiterste westen.

Woensdag wordt een wisselvallige dag met buien die onweerachtig kunnen zijn. Het is gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met maxima van 9 tot 13 graden. Er waait een matige, aan de kust soms een vrij krachtige zuidwestenwind.

Donderdag trekt een volgende regenzone vanaf het westen over ons land bij maxima van 10 tot 13 graden. Het gaat stevig waaien met een matige tot vrij krachtige en aan de kust een krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten, ruimend naar het westen. Rukwinden van 60 tot 80 kilometer per uur zijn mogelijk.

Opklaringen

Vrijdag krijgen we een relatieve weersverbetering met alleen hier en daar nog een bui. Er is kans op enkele opklaringen bij maxima van 10 tot 15 graden. Zaterdag blijft het droog en wordt het vrij zonnig, met maxima tussen 14 en 19 graden. Zondag lijkt het zacht te blijven, maar vergroot mogelijk wel de kans op neerslag, vooral dan in de noordwestelijke helft van het land.