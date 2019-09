Nog lang droog Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 6 september Jill Peeters

05 september 2019

11u30 15 Weernieuws Donderdag starten we nog met zonnig en droog weer, maar het zal ook frisjes zijn. In de loop van de dag komt er meer bewolking opzetten, vanaf de kust. Die bewolking zal verder aandikken, maar het blijft wel nog droog tot in de late namiddag. De temperaturen klimmen tot maximaal 19 of 20 graden en er staat een matige wind uit het west-zuidwesten.

‘s Avonds begint het dan te regenen, eerst aan de kust en later ook in het binnenland. Vervolgens wordt het opnieuw een tijdje droger, en zijn er een paar opklaringen. De temperaturen zakken tot minimaal 12 graden en de zuidwestenwind zwakt af.

Tussen een hogedrukgebied over de oceaan en een depressie boven de Scandinavische landen, stroomt er polaire lucht over het land. Het wordt de komende dagen kouder dan normaal voor de tijd van het jaar, en er trekken ook geregeld storingen over het land.

Het weekend verloopt wisselvallig, met vooral zaterdag een reeks hevige regenbuien, met onweer. De temperaturen blijven steken op gemiddeld 16 graden. Er waait bovendien een guur aanvoelende noordwestenwind. Zondag wordt het bewolkt en ook dan zijn er nog een paar regenbuien, al wordt het wel al wat droger. De temperaturen blijven steken rond maxima van 16 graden en er staat een zwakke noordwestenwind.

Maandag overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog op de meeste plaatsen. Enkel in het westen is er wat lichte regen of motregen mogelijk. De maxima liggen rond 17 graden. Dinsdag zijn er nog een paar buitjes, en het wordt daarbij 17 graden.

