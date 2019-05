Nog kans op een bui, maar weekend wordt zomers: zondag tot 29 (!) graden TT

29 mei 2019

06u24

Bron: Belga 13 Weernieuws Vanmiddag is het gedeeltelijk bewolkt. Soms zijn er meer stapelwolken en kan er een bui vallen. De kans op neerslag is het grootst voor het westen en het zuiden van het land. De maxima schommelen tussen 14 en 17 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 16 en 19 graden elders en tot 20 graden in de Kempen. Dat meldt het KMI.

Vanavond is het licht tot nog soms gedeeltelijk bewolkt met kans op een plaatselijke bui. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe, gevolgd door lichte regen of motregen vanuit het westen. Minima tussen 7 en 14 graden.

Morgen is het eerst zwaarbewolkt tot betrokken met soms lichte regen of motregen. In de loop van de namiddag wordt het droger vanuit het westen en later ook in het centrum met opklaringen. De maxima schommelen tussen 14 graden in Hoog­-België en 20 graden in het westen. Morgenavond komen er brede opklaringen vanuit het westen. In het tweede deel van de nacht komen er opnieuw lage wolken vanuit het westen en wordt het opnieuw bewolkt. De minima schommelen tussen 8 en 13 graden.

Vrijdag is het droog maar eerst nog gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. In de loop van de dag komen er stilaan opklaringen. De maxima schommelen tussen 18 of 19 graden in de Ardennen en aan zee en tot 23 graden in de Kempen.

Zaterdag is het zomers en vrij zonnig met wat hoge bewolking of enkele onschuldige stapelwolken in de loop van de dag. De maxima halen tot 26 graden. Aan zee steekt er in de namiddag een zeebries op.

Zondag wordt het warm en is het eerst zonnig met maxima tot 28 of 29 graden. Aan de kust steekt in de namiddag een zeebries op. Later op de dag ontwikkelen er stapelwolken. In de nacht van zondag op maandag is er kans op neerslag, mogelijk met onweer vanuit het westen, maar de timing is nog onzeker.

Maandag is het wisselvallig met enkele buien. Een donderslag is niet uitgesloten. Het wordt minder warm met maxima rond 20 graden in het centrum van het land. In de Kempen en het zuidoosten kan het nog 24 graden worden. Dinsdag blijft het wisselend bewolkt met kans op wat neerslag. Maxima rond 20 graden in het centrum.

