Nog geen zomerweer: regenachtig en vrij fris jv

08 juli 2020

06u57

Bron: Belga 12 Weernieuws Het blijft vandaag zwaarbewolkt tot betrokken. In het zuiden van het land is het eerst meestal droog met enkele opklaringen. Later valt er soms regen bij tussenpozen. Elders is het vaak regenachtig met aanhoudende regen. Het blijft vrij fris, met maxima rond 15 graden in de Hoge Venen en rond 18 graden in het centrum. In het uiterste zuiden van het land kan het kwik nog klimmen tot een graad of 21, meldt het KMI.



Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en vaak regenachtig met regen bij tussenpozen. In het uiterste zuiden van het land wordt het tijdelijk droger met kans op enkele korte opklaringen. De minima liggen tussen 13 en 15 graden.

Donderdagvoormiddag blijft de golvende storing het weerbeeld bepalen met perioden van regen en buien, vooral over het noorden van het land. In de loop van de namiddag wordt het overal droger met enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 17 graden aan zee en 22 graden in het uiterste zuiden van het land.

Vrijdag is het voor de middag betrokken en kan er af en toe nog wat regen vallen. In de namiddag komen er geleidelijk meer opklaringen vanaf het noordwesten. Enkele lokale buien zijn niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 15 graden in de Hoge Ardennen en 21 graden in het centrum.

Het weekend wordt overwegend droog en iets zonniger. Zaterdag klimt het kwik naar zowat 19 graden in het centrum, zondag stijgt de temperatuur tot zowat 21 graden.