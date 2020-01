Nog geen winter in zicht: lichte regen met kans op rukwinden IB

12 januari 2020

06u53

Bron: Belga 8 Weernieuws Een zwakke storing trekt vandaag van west naar oost over het land. Daarbij wordt het vanaf het westen zwaarbewolkt met perioden van lichte regen. In het westen van het land valt de regen 's morgens al en komen er in de namiddag opklaringen met ook kans op een bui.

In het oosten van het land zijn er eerst nog opklaringen mogelijk en volgt de regen pas tegen de middag. Maxima van 3 of 4 graden in de Hoge Ardennen tot 11 graden in de kuststreek, meldt het KMI.

In het binnenland waait er een matige of hier en daar soms een vrij krachtige wind, met mogelijk rukwinden tot 60 kilometer per uur. Aan zee is de waait de wind vrij krachtig tot krachtig met rukwinden tot 70 km/u.

's Avonds en 's nachts blijft het in de oostelijke landshelft wisselend tot zwaarbewolkt met nu en dan buitjes. In Hoog-België belemmeren lage wolken soms het zicht. In het westen van het land zijn er 's avonds brede opklaringen mogelijk, maar later in de nacht zouden ook daar enkele buitjes kunnen vallen. De minima liggen tussen 2 en 5 graden.

Morgen wordt het wisselend tot zwaarbewolkt en kan er in de loop van de dag een spatje regen vallen. In het zuidoosten van het land is het meestal zwaarbewolkt met de hele dag wel kans op wat regen. In het noordwesten begint de dag mogelijk met brede opklaringen. De temperaturen liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het westen.

Dinsdag zijn er perioden van regen en behoorlijk wat wind bij maxima van 6 tot 12 graden. Ook woensdag regen en winderig, donderdag mogelijk droog overdag. Het blijf wel aanhoudend zeer zacht voor de tijd van het jaar.